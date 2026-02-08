50MP सेल्फी कैमरा, 16GB RAM व 512GB स्टोरेज वाले Vivo V60 5G पर 3500 रुपये का Discount, Amazon की धमाल डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 08, 2026, 10:02 AM (IST)
Vivo V60 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 6.77 इंच बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल का है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 1600 Nits की ब्राइटनेस दी है।
Vivo V60 5G में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आता है, लेकिन कंपनी इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगी।
Vivo V60 5G फोन को कंपनी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।
Vivo V60 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इसमें आपको 50MP का मेन कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर व 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है।
Vivo V60 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जो कि सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
Vivo V60 5G फोन में कंपनी ने 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
Vivo V60 5G फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 50,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी सस्ते में घर ला सकते हैं।
Vivo V60 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी इसे आप 45,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर आपको 3500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलने वाला है।
