50MP सेल्फी कैमरा, 16GB RAM व 512GB स्टोरेज वाले Vivo V60 5G पर 3500 रुपये का Discount, Amazon की धमाल डील

Free Fire Max: मुफ्त में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज

भारतीय सर्वर के लिए Free Fire Max के लेटेस्ट रिडीम कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के इमोट और बंडल सहित बहुत कुछ पाया जा सकता है। बता दें कि गेमिंग कोड रोज रिलीज होते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है।