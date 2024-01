होम

50MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग वाले OnePlus 10 Pro 5G पर तगड़ी डील, मिल रहा 3000 का सीधा डिस्काउंट

50MP Camera and Fast Charging Featured OnePlus 10 Pro 5G gets big discount on vijaysales: नए साल की शुरुआत हो चुकी हैं। vijaysales की साइट में स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर दिए जा रहे हैं। इन ही में से एक OnePlus 10 Pro 5G है, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं फोन और उस पर मिलने वाली डील के बारे में।

Ajay Verma Published:Jan 01, 2024, 13:18 PM | Updated: Jan 01, 2024, 13:18 PM