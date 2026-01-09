5000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले वाले Vivo T3 पर धमाका Offer, सिर्फ 651 रुपये महीने में बना लें अपना

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 09, 2026, 03:59 PM (IST)
Vivo T3 5G स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Vivo T3 5G फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2400 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है।
Vivo T3 5G फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ कैमरा सेटअप में 2MP का अन्य लेंस दिया गया है।
कंपनी ने Vivo T3 फोन में Accelerometer, Ambient Light, Proximity और Gyroscope जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.17 × 75.81 × 7.83 है। इसका वजन 185 ग्राम है।
Vivo T3 5G फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पैनो, डॉक्यूमेंट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, सुपरमून, प्रो और स्नैपशॉट जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Vivo T3 स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट के साथ-साथ कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके बॉक्स में क्विक स्टार्ट गाइड, यूएसबी केबल, चार्जर और फोन केस मिलता है।
Vivo T3 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये तय की गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 26,999 रुपये में अवेलेबल है।
Vivo T3 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन पर 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 651 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 15,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
