5000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले वाले Vivo T3 पर धमाका Offer, सिर्फ 651 रुपये महीने में बना लें अपना

7 8

Vivo T3 5G Price

Vivo T3 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये तय की गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 26,999 रुपये में अवेलेबल है।