  • 5000mah Battery Amoled Display Vivo T3 5g 651 Emi Offer On Flipkart Price Specs

5000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले वाले Vivo T3 पर धमाका Offer, सिर्फ 651 रुपये महीने में बना लें अपना

5000mAh battery AMOLED Display Vivo T3 5G 651 EMI Offer on Flipkart Price Specs: वीवो टी3 को फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 09, 2026, 03:59 PM (IST)

Vivo T3 5G (3)zoom icon
18

Vivo T3 5G Battery

Vivo T3 5G स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Vivo T3 5G (5)zoom icon
28

Vivo T3 5G Display

Vivo T3 5G फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2400 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है।

Vivo T3 5G (1)zoom icon
38

Vivo T3 5G Camera

Vivo T3 5G फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ कैमरा सेटअप में 2MP का अन्य लेंस दिया गया है।

Vivo T3 5G (7)zoom icon
48

Vivo T3 5G Sensors

कंपनी ने Vivo T3 फोन में Accelerometer, Ambient Light, Proximity और Gyroscope जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.17 × 75.81 × 7.83 है। इसका वजन 185 ग्राम है।

Vivo T3 5G (6)zoom icon
58

Vivo T3 5G Front Camera

Vivo T3 5G फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पैनो, डॉक्यूमेंट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, सुपरमून, प्रो और स्नैपशॉट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Vivo T3 5G (2)zoom icon
68

Vivo T3 5G Other Details

Vivo T3 स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट के साथ-साथ कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके बॉक्स में क्विक स्टार्ट गाइड, यूएसबी केबल, चार्जर और फोन केस मिलता है।

Vivo T3 5G (4)zoom icon
78

Vivo T3 5G Price

Vivo T3 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये तय की गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 26,999 रुपये में अवेलेबल है।

Vivo T3 5Gzoom icon
88

Vivo T3 5G Offers

Vivo T3 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन पर 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 651 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 15,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।