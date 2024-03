होम

32MP सेल्फी और तगड़ी बैटरी वाले Nothing Phone 2 पर जोरदार डील, मात्र 1,301 रुपये देकर लाएं घर

32MP Selfie Camera Featured Nothing Phone 2 gets great discount offer in flipkart sale: नथिंग फोन 2 अपने अनोखे डिजाइन की वजह से लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। इस स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। डिवाइस को सस्ते में खरीदने का अभी सही मौका है।

Ajay Verma Published:Mar 15, 2024, 16:03 PM | Updated: Mar 15, 2024, 16:03 PM