200MP कैमरे वाला Vivo V60e यहां 1500 रुपये हुआ सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order

कर्नाटक में 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया हुआ बैन

कर्नाटक ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 16 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल के नकारात्मक प्रभावों से बचाना और उनकी सेहत को सुरक्षित रखना है। आइए जानते हैं...