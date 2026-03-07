comscore
200MP कैमरे वाला Vivo V60e यहां 1500 रुपये हुआ सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order

200MP camera featured Vivo V60e 5G 1500 discount offer on croma price features: वीवो वी60ई पर छप्परफाड़ डील मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 07, 2026, 03:10 PM (IST)

Vivo V60e
18

Vivo V60e 5G Battery

Vivo V60e फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसकी डायमेंशन 163.53×76.96×7.49mm और वजन 190 ग्राम है।

Vivo V60e
28

Vivo V60e 5G Display

वीवो के इस मोबाइल फोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है।

Vivo V60e
38

Vivo V60e 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए Vivo V60e में 200MP का Samsung HP9 सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें Aura Light मिलती है।

Vivo V60e
48

Vivo V60e 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo V60e में 50एमपी कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है।

Vivo V60e
58

Vivo V60e 5G Processor

कंपनी के इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7360 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU भी दिया गया है।

Vivo V60e
68

Vivo V60e 5G Other Specs

Vivo V60e में 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस फोन में Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।

Vivo V60e
78

Vivo V60e 5G Price

Vivo V60e इस समय Croma पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है।

Vivo V60e
88

Vivo V60e 5G Deals

KOTAK बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,695 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।