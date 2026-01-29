OPPO Reno15 Pro Mini 5G पर 5999 का तगड़ा Discount, सस्ते में आपका होगा 200MP कैमरे वाला फोन

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 29, 2026, 11:37 AM (IST)
OPPO Reno15 Pro Mini को Glacier White और Cocoa Brown कलर में उपलब्ध कराया गया है। इस स्मार्टफोन की हाइट 15.12cm, चौड़ाई 7.24cm और थिकनेस 0.80cm है। इसका वजन 187 ग्राम है।
ओप्पो के इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 6.32 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2640 × 1216 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसका टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। इसे डैमेज प्रूफ बनाने के लिए Corning Gorilla Glass 7i भी लगाया गया है।
OPPO Reno15 Pro Mini में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50एमपी का अल्ट्रा-वाइड, 200एमपी का वाइड एंगल और 50एमपी का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इससे 4K वीडियो भी शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, डुअल व्यू और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
OPPO Reno15 Pro Mini में 6200mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
OPPO Reno15 Pro Mini में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ ARM G720 जीपीयू दिया गया है। इसकी रैम 12 जीबी है। इसमें 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
OPPO Reno15 Pro Mini फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 64,999 रुपये में मिल रहा है।
OPPO Reno15 Pro Mini स्मार्टफोन पर 5999 रुपये की बंपर छूट दी जा रही है। यह डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट को 2,881 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।
