होम

Photos

108MP कैमरा, 12GB RAM और 5000mAh बैटरी के साथ आया POCO X6 Neo, देखें फर्स्ट लुक

108MP कैमरा, 12GB RAM और 5000mAh बैटरी के साथ आया POCO X6 Neo, देखें फर्स्ट लुक

108MP Camera 12GB RAM 5000mAh Battery AMOLED Display featured POCO X6 Neo First look top features price in india: पोको के 108MP कैमरा वाला नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है।

Mona Dixit Published:Mar 13, 2024, 12:33 PM | Updated: Mar 13, 2024, 12:33 PM