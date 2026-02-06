YouTube का ऑटो-डबिंग फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध, अब 27 भाषाओं को करेगा सपोर्ट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 06, 2026, 09:54 AM (IST)
YouTube ने अपने AI आधारित ऑटो-डबिंग फीचर को अब सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। यह फीचर वीडियो में बोले गए शब्दों का ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है, जिससे कोई भी यूजर किसी भी भाषा में वीडियो आसानी से समझ सकता है। यह फीचर पहले 2023 में VideoCon में पायलट के रूप में पेश किया गया था और 2024 में Knowledge और information आधारित वीडियो तक इसे बढ़ाया गया। अब यह फीचर सभी Non-Music वीडियो और सभी चैनलों पर उपलब्ध है। और पढें: YouTube 2026 में ला रहा है बड़ा AI बदलाव, OpenAI Sora को मिलेगी कड़ी टक्कर
Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ऑटो-डबिंग फीचर के नए अपडेट्स की जानकारी दी है। अब यह फीचर 27 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स किसी भी भाषा में अपलोड वीडियो को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं। इसके अलावा YouTube ने ऑडियो को और ज्यादा नेचुरल बनाने की कोशिश की है ताकि वीडियो सुनते समय आवाज रोबोटिक ना लगे। दिसंबर 2025 में इस फीचर के जरिए रोजाना 6 मिलियन से ज्यादा दर्शक कम से कम 10 मिनट का ऑटो-डब्ड कंटेंट देख रहे थे। और पढें: Instagram के बाद अब YouTube ला रहा है ऑटो लिप-सिंक फीचर, डब वीडियो अब होंगे और भी नेचुरल
YouTube ने अब सभी चैनलों के लिए Expressive Speech भी लॉन्च किया है, जो 8 भाषाओं English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Portuguese और Spanish में उपलब्ध है। यह फीचर क्रिएटर की असली भावनाओं और एनर्जी को ऑडियो में बेहतर तरीके से पेश करता है। इसके अलावा, Multilingual यूजर्स और जो लोग वीडियो Original Language में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए YouTube ने Preferred Language सेटिंग जोड़ी है। इस सेटिंग के जरिए यूजर डबिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। और पढें: YouTube में हुआ बड़ा बदलाव, व्यूअर्स को मिलेंगे ये फीचर्स, क्रिएटर्स को पड़ेगा असर?
YouTube फिलहाल नए लिप सिंक फीचर की भी टेस्टिंग कर रहा है, जो बोलने वाले के होंठों की मूवमेंट को ट्रांसलेटेड ऑडियो के साथ मेल करता है। इससे वीडियो और ज्यादा रियल और इमर्सिव बनते हैं। यह फीचर पहले Instagram और Facebook Reels में देखा गया था।
