Published By: Manisha | Published: Feb 04, 2026, 01:04 PM (IST)
Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन जल्द ही भारत में दस्तक दे सकते हैं। लेटेस्ट लीक में इन फोन के इंडिया लॉन्च से जुड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra फोन Mobile World Congress (MWC) से पहले लॉन्च हो सकते हैं। वहीं, इनकी इंडिया लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। ये दोनों ही फोन चीन में दस्तक दे चुके हैं। चीनी मॉडल के फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हैं। साथ ही इनमें Leica ब्रांडेड कैमरा सेटअप दिया गया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक
टिप्स्टर Yogesh Brar ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन्स से जुड़ी जानकारी लीक की है। टिप्सटर की मानें, तो Xiaomi 17 Pro सीरीज चीन के बाहर लॉन्च नहीं होगी। वहीं, शाओमी 17 और शाओमी 17 अल्ट्रा मॉडल्स ग्लोबल मार्केट में Mobile World Congress (MWC) से पहले लॉन्च होंगे। वहीं, भारत में इन्हें मार्च महीने की शुरुआत में पेश किया जाएगा। और पढें: Snapdragon 8 Elite Gen 5 और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा Xiaomi का नया फोन, लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स
Xiaomi 17 and 17 Ultra are being launched ahead of MWC और पढें: Xiaomi 17 Ultra Launched: Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 200MP Leica कैमरा के साथ लॉन्च हुआ ये फ्लैगशिप फोन, जानें कीमत
India launch towards early March
Sadly no Pro series for Global markets
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition coming to select Global markets by 28th Feb
— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 2, 2026
चीनी मॉडल्स के फीचर्स की बात करें, तो अल्ट्रा मॉडल में 6.8 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, दूसरी ओर Xiaomi 17 में 6.3 इंच का LTPO AMOLED मौजूद होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। ये दोनों ही फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हैं।
फोटोग्राफी की बात करें, तो दोनों ही फोन में Leica ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200Mp का टेलीफोटो सेंसर मौजूद है। शाओमी 17 अल्ट्रा फोन 6800mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें 90W फास्ट चार्जिंग व 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, शाओमी 17 में 700mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में कंपनी ने 50MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया है।
