Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक

Xiaomi जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन सीधे तौर पर आने वाले Samsung Galaxy S26 Ultra को टक्कर देगा। लॉन्च से पहले ही इसके ग्लोबल वेरिएंट को लेकर कई अहम जानकारियां लीक हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra का ग्लोबल मॉडल चीन में मिलने वाले मॉडल से कुछ मामलों में अलग होगा, खासकर बैटरी साइज और कीमत में। बताया जा रहा है कि कंपनी इसे फरवरी के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकती है, जबकि भारत में इसकी एंट्री मार्च की शुरुआत में हो सकती है। और पढें: Samsung Galaxy S26 और S26+ के स्पेसिफिकेशंस लीक, जानें क्या खास होगा इस फ्लैगशिप फोन में?

कीमत और कलर्स

मशहूर टिप्स्टर Arsène Lupin के अनुसार, Xiaomi 17 Ultra का ग्लोबल वेरिएंट काफी महंगा हो सकता है। लीक के मुताबिक, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत EUR 1,499 (लगभग 1.60 लाख रुपये) हो सकती है। वहीं चीन में यही वेरिएंट करीब 96,000 रुपये में मिलता है, जिससे कीमत में बड़ा अंतर साफ नजर आता है। कलर्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में यह फोन ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन कलर ऑप्शन में आ सकता है। चीन में मौजूद पर्पल कलर वेरिएंट ग्लोबल यूजर्स को शायद न मिले। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series हुई FCC Database में लिस्ट, मिल सकती है सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा

कितनी बड़ी मिलेगी बैटरी

लीक में सबसे बड़ा फर्क बैटरी को लेकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि Xiaomi 17 Ultra का ग्लोबल वर्जन 6000mAh बैटरी के साथ आएगा, जबकि चीन मॉडल में 6800mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन में 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और पढें: iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स

फीचर्स और कैमरा

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Xiaomi 17 Ultra एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होगा। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, Android 16 पर आधारित HyperOS 3, और 6.9-inch 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिस पर Dragon Crystal Glass 3 की प्रोटेक्शन होगी। कैमरा सेटअप भी काफी दमदार है, जिसमें Leica-ब्रांडेड 50MP मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। साथ ही यह फोन 16GB + 1TB स्टोरेज ऑप्शन में भी आ सकता है।