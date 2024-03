Xiaomi 14 स्मार्टफोन कल 7 मार्च को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। लॉन्च से 1 दिन पहले फोन की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। शाओमी 14 फोन ग्लोबल मार्केट में पहले ही दस्तक दे चुका है। ऐसे में फोन के फीचर्स की डिटेल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो शाओमी 14 फोन में 1.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। फोन की बैटरी 4,610mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने X (Twitter) पोस्ट के जरिए Xiaomi 14 की कीमत ऑनलाइन लीक कर दी है। टिप्स्टर की मानें, तो शाओमी 14 फोन के 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 74,999 रुपये होगी। टिप्सटर के मुताबिक, यह फोन सिंगल वेरिएंट में पेश किया जा सकता है।

Exclusive 🌟

Xiaomi 14 will launch in a single variant only 12GB+512GB and Box price is 💰 ₹74,999.

Xiaomi 14 will be priced around ₹65,000

Specifications

📱 6.36″ 1.5K TCL CSOT C8 OLED LTPO 12bit display, 120Hz refresh rate, Corning Gorilla glass victus, 3000nits peak… pic.twitter.com/rr6acAzfkl

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 6, 2024