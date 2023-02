Mobile World Congress (MWC) 2023 इवेंट का आयोजन कल 27 फरवरी से बार्सिलोना में शुरू होने जा रहा है, जो कि 2 मार्च तक चलेगा। इस इवेंट से पहले Xiaomi कंपनी आज 26 फरवरी को अपनी मच-अवेटेड Xiaomi 13 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज में Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro और Xiaomi 13 Lite मॉडल्स शामिल हो सकते हैं। कंपनी ऐलान कर चुकी है कि भारत में आज 26 फरवरी 2023 को Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन लॉन्च होगा, बाकी के डिवाइस आने वाले समय में लॉन्च किए जा सकते हैं। आइए जानतें हैं कब और कहां देखें शाओमी 13 सीरीज का लॉन्च इवेंट। Also Read - Xiaomi 13 Pro फोन 26 फरवरी लॉन्च से पहले गीकबेंच पर हुआ लिस्ट, इन खूबियों से होगा लैस

कंपनी आज 26 फरवरी को भारत में Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Lite मॉडल्स को ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा। यह लॉन्च इवेंट 4 pm GMT भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। इस इवेंट का लाइवस्ट्रीम आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट व सोशल मीडिया चैनल्स पर देख सकते हैं।

Also Read - Xiaomi ला रही इंडिया का पहला 1 इंच के कैमरा सेंसर वाला फोन, 26 फरवरी को होगा लॉन्च

Xiaomi Fans,

Come join us to witness the grand reveal of the #Xiaomi13Pro – that’s all set to give you an ultimate pro camera experience!

We don’t want you to miss out on it | Today, 8:30pm onwards

Register here: https://t.co/6sT3uKaHF9 pic.twitter.com/A3IlsFzjJV

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 25, 2023