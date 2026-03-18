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WION World PULSE: IndiaAI Mission के CEO अभिषेक सिंह ने कही बड़ी बात, AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ने के बाद भी इन दो देशों से है पीछे

WION World PULSE 2026: बुधवार को दिल्ली में आयोजित इवेंट के दौरान IndiaAI Mission के सीईओ Abhishek Singh ने एआई से जुड़ी कई प्रमुख बातें कही। यहां पढ़े डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 18, 2026, 04:05 PM (IST)

Abhishek Singh IndiaAI Mission

photo icon Speaking at WION World PULSE in New Delhi, IndiaAI Mission CEO Abhishek Singh said AI is already affecting every sector.

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WION World PULSE: जी मीडिया ग्रुप के अंग्रेजी न्यूज चैनल WION ने बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में WION World PULSE इवेंट का आयोजन किया है। इस दौरान इवेंट में देश के कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस लिस्ट में IndiaAI Mission के सीईओ Abhishek Singh भी शामिल हुए। इवेंट के दौरान उन्होंने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पहुंच व प्रभाव पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत एआई क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम इस क्षेत्र में तीसरे नंबर पर हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि देशभर के इंजीनियर्स अभी ग्लोबली इम्पैक्टफनुल सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स।

IndiaAI Mission के सीईओ Abhishek Singh ने कही ये बड़ी बातें…

IndiaAI Mission के सीईओ Abhishek Singh ने WION World PULSE के दौरान कहा कि भारत के पास डेटा सेट और मल्टीपल लैंग्वेज की व्यापक पहुंच है। साथ ही हमें इस क्षेत्र में लीड भी करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। हमसे पहले अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में लीड कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि “AI के विकास में हमारी मुख्य ताकत हमारी प्रतिभा है। हम इंजीनियर दुनिया भर में इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं।”

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर बात करते हुए अभिषेक सिंह ने कहा कि AI अभी से हम जो कर रहे हैं, वो डिफाइन कर रहा है और यह हमारी जिंदगियों को भी प्रभावित कर रहा है। वर्तमान समय में एआई सभी सेक्टर्स को प्रभावित करता है।

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AI लेगा इन लोगों की नौकरी!

AI लोगों की नौकरियां खाने वाला है। इस संबंध में अभिषेक सिंह ने अपना रूख साफ किया। उन्होंने इवेंट के दौरान कहा कि एआई लोगों की नौकरियां नहीं बल्कि AI स्किल वाले लोग उन लोगों की जगह लेने वाले हैं, जिनके पास एआई स्किल्स नहीं है।