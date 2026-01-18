Published By: Manisha | Published: Jan 18, 2026, 01:21 PM (IST)
Vivo V70 सीरीज जल्द ही भारत में दस्तक दे सकती है। कंपनी इस सीरीज के तहत दो फोन Vivo V70 और Vivo V70 Elite को मार्केट में पेश कर सकती है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में फोन की भारतीय कीमत और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी डिटेल्स सामने आई है। लीक डिटेल्स से अंदाजा लगया जा सकता है कि ये फोन भारत में जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Vivo V70 Series जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, लीक में हुआ बड़ा खुलासा
91mobiles की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर Sanju Choudhry का हवाला देते हुए Vivo V70 और Vivo V70 Elite फोन की कीमतें और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी डिटेल्स लीक की गई है। लीक के मुताबिक, वीवो वी70 फोन को कंपनी 40,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच की कीमत में पेश कर सकती है। वहीं, दूसरी ओर Vivo V70 Elite की कीमत 50,000 रुपये से 55,000 रुपये के बीच हो सकती है। और पढें: Vivo V70 Series की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, कीमत भी हुई रिवील
वीवो वी70 फोन जहां प्रीमियम डिवाइस होगा, वहीं Elite इस सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल हो सकता है। लीक के मुताबिक, कंपनी इन फनोन को मिड-फरवरी में पेश कर सकती है। और पढें: Vivo V70 Elite 5G फोन भारत में जल्द होगा लॉन्च! BIS लिस्टिंग पर कई फोन हुए स्पॉट
लीक फीचर्स की बात करें, तो वीवो वी70 फोन AMOLED डिस्प्ल मिल सकता है, जिसमें हाई-रिफ्रेश रेट मौजूद होगा। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में Zeiss ब्रांडेड कैमरा सेटअप मौजूद होगा। फोन में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं।
Vivo V70 Elite इस सीरीज का टॉप-एंड मॉडल हो सकता है। यह फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह फोन Vivo S50 का रीब्रांडेड वर्जन हगा। यह फोन 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ आया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल होगा। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग को जगह मिल सकती है।
