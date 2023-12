Vivo S18 सीरीज 27 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में कंपनी तीन स्मार्टफोन्स Vivo S18, Vivo S18 Pro और Vivo S18e पेश करेगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर से जुड़ी डिटेल्स रिवील कर दी है। इसके अलावा, सीरीज के फोन के कई फीचर्स ऑनलाइन भी लीक हो चुके हैं। लीक की मानें, तो वीवो एस18 और एस18 प्रो स्मार्टफोन 6.78 इंच कर्व्ड डिसप्ले के साथ आएंगे, जबकि एस18ई स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले दिया जाएगा। वहीं, फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं वीवो की इस नई सीरीज से जुड़ी अन्य डिटेल्स।

Vivo ने Vivo S18 सीरीज को डेडिकेटेड नए पोस्टर रिलीज कर दिए हैं। इन पोस्टर में Vivo S18, Vivo S18 Pro और Vivo S18e तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर से जुड़ी डिटेल्स रिवील हो गई है। पोस्टर के मुताबिक, वीवो एस18 फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर से लैस होगा। वहीं, वीवो एक्स18 प्रो फोन Mediatek Dimensity 9200 Plus प्रोसेसर के साथ दस्तक देगा। वीवो एस18ई मॉडल की बात करें, तो इस फोन में Mediatek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया जा सकता है। सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं इन फोन के साथ 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB मॉडल शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें, Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ हाल ही में भारत में iQOO 12 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। वहीं, Mediatek Dimensity 9200 Plus प्रोसेसर से Xiaomi 13T Pro, the Redmi K60 Ultra, the Vivo X90s और iQOO Neo 8 Pro फोन लैस हैं।

Vivo S18 सीरीज के लीक फीचर्स

लीक फीचर्स की बात करें, तो Vivo S18 और S18 Pro स्मार्टफोन 6.78 इंच कर्व्ड डिस्प्ले के साथ लैस हो सकता है, जिसमें 1.5K रेजलूशन पिक्सल मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 2800 nits होगी। Vivo S18e की बात करें, तो इस फोन में फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है।

इसके अलावा, इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का तीसरा कैमरा मिलेगा। वहीं, एस18 मॉडल में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। प्रो मॉडल में 50MP प्राइमरी, 50MP सेकेंडरी और 12MP तीसरा कैमरा मिल सकता है। ये दोनों फोन 5000mAh बैटरी के साथ आ सकते हैं, वहीं एस18ई मॉडल में 4800mAh की बैटरी दी जा सकती है।