comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Tesla Ceo Elon Musk Announce Selling Humanoid Robots From 2027

Tesla के मालिक Elon Musk का ऐलान, 2027 से बेचेंगे एडवांस टेक वाले Humanoid Robot

Tesla के मालिक Elon Musk ने भविष्य को एडवांस बनाने की राह में अहम कदम उठाया है। उन्होंने Davos में चल रहे World Economic Forum में 2027 से ह्यूमनॉइड रोबोट सेल करने की घोषणा की है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 23, 2026, 11:04 AM (IST)

elon musk
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Tesla के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) अपने बेबाक बयानों की वजह से खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में मस्क को Grok के बिकिनी ट्रेंड के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। अब उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus बेचने की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क इस रोबोट पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रोडक्ट के आने से लोगों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। news और पढें: Adobe Acrobat में आया बड़ा AI अपडेट, अब टेक्स्ट लिखकर PDF एडिट करना हुआ आसान

2027 से बेचेंगे रोबोट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Davos में चल रहे World Economic Forum में एलन मस्क ने साल 2027 से ह्यूमनॉइड रोबोट सेल करने की घोषणा की है, जिससे आने वाले समय में चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर 15,000 से अधिक रोबोट को अलग-अलग कार्यों के लिए डिप्लॉय किया गया है, जिनमें 80 प्रतिशत चीनी रोबोट हैं। news और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

रोबोट पर चल रहा काम

हालियां रिपोर्ट्स की मानें, तो Optimus रोबोट पर अभी काम चल रहा है। इस रोबोट को इतना सक्षम बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यह फैक्टरी में काम करने से लेकर सामान उठाने जैसे कार्यों को आसानी से कर पाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के अंत तक रोबोट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लोगों के काम का आसान बनाएगा। news और पढें: Grok के नए फीचर ने मचाई धूम, अब बिना टाइप करे पाएं अपने सवालों का जवाब, जानें कैसे

सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम

एलन मस्क इस समय रोबोट के अलावा फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। इसका सपोर्ट टेस्ला की गाड़ियों में मिलेगा, जिससे कार बिना ड्राइवर के चलेंगी। इसके लिए AI तकनीक का उपयोग किया गया है। फिलहाल, इस सिस्टम को अभी यूरोप में अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि इसे अगले महीने लागू करने की अनुमति दी जा सकती है।ॉ

Trending Now

क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट ?

एलन मस्क के लिए सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम बहुत अहम है। उनका मानना है कि इस सिस्टम के आने से भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री भारी गिरावट देखने को मिली है।