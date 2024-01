TCL C755 QD Mini LED 4K TVs भारत में लॉन्च हो गए हैं। कंपनी ने इस टीवी सीरीज में 5 स्क्रीन साइज पेश किए हैं, जिसमें 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच और 98 इंच के स्क्रीन साइज मॉडल्स शामिल हैं। ये टीवी एक्सक्लूसिवली Amazon पर खरीद के लिए उपलब्ध हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इन टीवी में AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision IQ – Atmos, Game Master 2.0, 144Hz VRR और 500+ local dimming zones जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा, इसमें AiPQ PROCESSOR 3.0 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही ये Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स।

दाम की बात करें, तो TCL C755 QD Mini LED 4K टीवी की कीमत 74,990 रुपये से शुरू होकर 4,09,990 रुपये तक जाती है। उपलब्धता की बात करें, तो इस टीवी को आप इस टीवी को एक्सक्लूसिव Amazon से खरीदा जा सकता है।

Introducing the all-new TCL C755 4K QD-MiniLED Google TV! Transform your home entertainment today! Grab yours now on @amazonIN

Get a fantastic ₹ 2000 off using the coupon till Jan 12th, and the exclusive bank offers starts from Jan 13th-20th!#TCL #QDMiniled #Offers pic.twitter.com/lstKgeFbWH

— TCL India (@tcl_india) January 9, 2024