Spotify में आया नया सोशल फीचर, दोस्तों की म्यूजिक एक्टिविटी अब रियल-टाइम में देखें

Spotify ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और दिलचस्प सोशल फीचर लॉन्च किया है, जिससे म्यूजिक सुनने का अनुभव और भी ज्यादा कनेक्टेड हो गया है। इस नए फीचर का नाम Listening Activity है, जिसके ज़रिए यूजर अब रियल-टाइम में देख सकते हैं कि उनके दोस्त या परिवार वाले उस समय क्या सुन रहे हैं। Spotify पहले से ही प्लेलिस्ट शेयर करने, गाने भेजने और Jam जैसे फीचर्स देता रहा है लेकिन यह नया अपडेट म्यूजिक को एक साथ महसूस करने का अनुभव देता है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर का मकसद लोगों को म्यूजिक के जरिए और करीब लाना है, ताकि सुनना सिर्फ अकेला अनुभव न रहे।

कैसे एक्टिवेट करें Listening Activity फीचर?

Listening Activity एक opt-in फीचर है यानी यूजर को इसे खुद चालू करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए Spotify ऐप में जाकर Privacy and Social Settings में ‘Listening Activity’ का टॉगल ऑन करना होगा। इसके बाद आपकी म्यूजिक एक्टिविटी उन दोस्तों को दिखेगी, जिनसे आप Messages के जरिए जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अगर किसी दोस्त ने अपनी Listening Activity ऑन नहीं भी की है, तब भी आप उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं, बशर्ते उसने इस फीचर के लिए अनुमति दी हो। आपकी एक्टिविटी Messages के साइड पैनल और चैट के ऊपर दिखाई देगी, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन क्या सुन रहा है।

क्या है Listening Activity फीचर की खासियत?

इस फीचर के साथ Spotify ने इंटरैक्शन को भी आसान बना दिया है अगर आप किसी दोस्त की Listening Activity पर टैप करते हैं तो आप सीधे वही गाना चला सकते हैं, उसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल सकते हैं या इमोजी के जरिए रिएक्ट कर सकते हैं यानी अब सिर्फ गाना देखना ही नहीं, बल्कि उस पर तुरंत रिएक्शन देना भी संभव है। इससे दोस्तों के बीच म्यूजिक को लेकर बातचीत और शेयरिंग और मजेदार हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए गाने खोजने के शौकीन हैं।

क्या है Request to Jam फीचर?

इसके अलावा Spotify ने एक और नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम है Request to Jam, यह फीचर खासतौर पर Premium यूजर्स के लिए है और इसके जरिए आप दोस्तों या परिवार वालों को एक लाइव Jam सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। Messages चैट में Jam बटन पर टैप करके आप Jam का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति रिक्वेस्ट स्वीकार करता है तो वह Jam सेशन का होस्ट बन जाता है लेकिन रिक्वेस्ट भेजने वाला भी शेयर क्यू में गाने जोड़ सकता है। Jam सेशन के दौरान सभी पार्टिसिपेंट्स एक-दूसरे के डिस्प्ले नेम देख सकते हैं और उनके कॉम्बाइंड म्यूजिक टेस्ट के आधार पर गानों के सजेशन भी मिलते हैं। Spotify ने बताया है कि ये दोनों नए फीचर धीरे-धीरे Android और iOS पर Messages-enabled मार्केट्स में रोलआउट किए जा रहे हैं।