Sarvam ने लॉन्च किया Sarvam Akshar, अब इस AI से डॉक्यूमेंट पढ़ना और सही करना हुआ आसान

भारतीय AI स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नया प्लेटफॉर्म Sarvam Akshar लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर डॉक्यूमेंट से सही जानकारी निकालने, प्रूफरीडिंग करने और समझदारी से निष्कर्ष निकालने के लिए बनाया गया है। Sarvam Akshar, कंपनी के Sarvam Vision मॉडल पर काम करता है। यह पुराने OCR सिस्टम और पुराने AI मॉडल की सीमाओं को दूर करता है। यह प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और भारत की 22 प्रमुख भाषाओं में लिखे डॉक्यूमेंट को भी समझ सकता है। और पढें: India AI Impact Summit 2026: आ रहे स्वदेशी Sarvam Kaze स्मार्टग्लासेस, Meta Glasses को देंगे टक्कर?

पुराने OCR सिस्टम क्यों नहीं कर पाते सही डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग?

पुराने OCR सिस्टम सिर्फ अक्षरों को पढ़ते हैं, लेकिन पेज का पूरा लेआउट समझ नहीं पाते। इस वजह से अखबार, पुरानी किताबें, मल्टी-कॉलम रिपोर्ट और स्कैन किए डॉक्यूमेंट पढ़ते समय अक्सर गलत क्रम, टूटे-पड़े पैराग्राफ और गड़बड़ रिजल्ट मिलते हैं। Indic भाषाओं में मुश्किल अक्षर, चिह्न और भरी-भरी फॉर्मेटिंग होने की वजह से यह समस्या और बढ़ जाती है। हालांकि नए विजन-लैंग्वेज मॉडल थोड़ा बेहतर हैं और मल्टीमॉडल चीजें समझ सकते हैं फिर भी बहुत सटीक और भरोसेमंद नतीजे देने में अभी वे पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। और पढें: AI Impact Summit 2026: भारत में आज से होगा शुरू, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Sarvam Akshar डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन कैसे करता है?

Sarvam Akshar इस समस्या का हल Layout-Aware Extraction के जरिए करता है। यह सिस्टम लाइन-दर-लाइन टेक्स्ट पढ़ने की बजाय, हेडर, पैराग्राफ, फुटनोट और इमेज जैसी अलग-अलग हिस्सों (blocks) को समझता है और सही जानकारी निकालता है। साथ ही विजुअल ग्राउंडिंग की मदद से पेज पर हर चीज का सही स्थान पता लगाया जाता है। इसका मतलब है कि अब डॉक्यूमेंट से सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि उनका सही ढांचा (structure) और संदर्भ (context) भी समझा जा सकेगा। और पढें: भारत के Sarvam AI ने Google Gemini और ChatGPT को दी चुनौती, बेंचमार्क टेस्ट में छोड़ा पीछे

Sarvam Akshar का फायदा कौन उठा सकता है?

कंपनी का कहना है कि Sarvam Vision मॉडल पहले ही ग्लोबल और भारतीय OCR टास्क में बेहतरीन काम कर चुका है। इसलिए Sarvam Akshar कई भाषाओं में सटीक और भरोसेमंद जानकारी निकालने में सक्षम है। यह प्लेटफॉर्म बड़े Institutions, publishers and companies के लिए बहुत यूजफुल है, जो अपने डॉक्यूमेंट डिजिटल करना चाहते हैं और मैन्युअल सुधार की मेहनत और खर्च बचाना चाहते हैं। अब Sarvam Akshar कंपनी के AI प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया है और डेवलपर्स और संस्थानों के लिए उपलब्ध है।