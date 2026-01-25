Published By: Manisha | Published: Jan 25, 2026, 10:21 AM (IST)
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह में अब बस 1 दिन बचा है। हर साल की तरह इस साल भी देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी ही धूम-धाम से सेलिब्रेट किया जाने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से इस गणतंत्र दिवस कई हाई-टेक व्यवस्थाएं की गई है। इस बार सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को AI से लैस Smart Glasses पहनाए जाने वाले हैं। ये स्मार्ट ग्लासेस खास फेस रिकग्निशन और थर्मल इमेजिंग जैसी हाई-टेक्नॉलॉजी से लैस हैं। आइए जानते हैं कैसे काम करेंगे ये खास AI स्मार्ट ग्लासेस। और पढें: Republic Day 2026: परेड और बीटिंग रिट्रीट की टिकट बिक्री शुरू, जानें ऑनलाइन–ऑफलाइन बुकिंग की पूरी जानकारी
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ के आस-पास कई पुलिसकर्मियों व जवानों को तैनात किया जाएगा। इन सभी अधिकारियों ने AznaLens द्वारा डेवलप Ai Smart Glasses पहने होंगे। जैसे कि हमने बताया यह स्मार्ट ग्लासेस खास फेस रिकग्निशन और थर्मल इमेजिंग जैसी हाई-टेक्नॉलॉजी से लैस होंगे, जो कि भीड़ में भी अपराधियों के चेहरे को स्कैन कर उनकी पहचान करता है। इन स्मार्ट ग्लासेस की खास बात यह भी कि सालों पुराने डेटाबेस में मौजूद अपराधी की यदि शक्ल अभी बदल भी गई हो, तो वो उनकी पहचान करने में सक्षम है। और पढें: Google के पहले AI Smart Glasses 2026 में होंगे लॉन्च, ट्रांसलेशन, नेविगेशन और फोट सब होगा इस एक चश्मे में
इस लिस्ट में उन सभी अपराधियों के नाम शामिल होंगे, जो कि पुलिस के डेटाबेस में शामिल है। जैसे ही किसी अपराधी की पहचान स्मार्ट ग्लासेस कर लेते हैं, वैसे ही पुलिसकर्मी को अलर्ट मिल जाता है। और पढें: Oakley Meta HSTN: 1 दिसंबर को लॉन्च होगा AI चशमा, UPI पेमेंट के साथ-साथ कर सकेंगे हिंदी में बात
सिर्फ अपराधियों की पहचान नहीं बल्कि यह ग्लासेस रियल टाइम स्कैन करके छिपे हुए हथियारों का भी पता लगा सकते हैं। कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी यदि कोई शख्स छिपा के हथियार परेड में ले आता है, तो स्मार्ट ग्लासेस में मौजूद थर्मल इमेजिंग सिस्टम छिपे मेटल की चीजों जैसे हथियारों को पता लगाने में सक्षम है।
भारत इस साल अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार परेड निकाली जाती है, जिसमें आपको भारत की सैन्य शक्ति व सांस्कृतिक झांकियां का प्रदर्शन होता है। इस परेड को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information