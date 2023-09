Redmi Note 13 सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह सीरीज 21 सितंबर को चीन में लॉन्च की जाएगी। कंपनी सीरीज के तहत 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसमें Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro+ और Redmi Note 12 Yibo Edition शामिल होंगे। लॉन्च से पहले सीरीज में शामिल स्मार्टफोन्स से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि रेडमी नोट 13 प्रो प्लस फोन OnePlus Ace 2 Pro के बाद दूसरा फोन होगा, जो कि Rain Water Touch टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस टेक्नोलॉजी के साथ अपकमिंग फ्लैगशिप फोन का डिस्प्ले बारिश के पानी में भी काम करेगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपन X (Twitter) हैंडल के जरिए Redmi Note 13 Pro+ स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी लीक की है। टिप्सटर ने अपने पोस्ट में कुछ ऑफिशियल पोस्टर रिवील किए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए जानकारी मिली है कि Redmi Note 13 Pro+ स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड होगा। इसमें Rain Water Touch टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश के पानी में भी फोन का डिस्प्ले टच को सपोर्ट करेगा।

After the OnePlus Ace 2 Pro now Redmi Note 13 Pro+ will support rain water touch technology which will help to use Note 13 Pro+ during rains.

Redmi Note 13 Pro+ is IP68 certified and will be more useful as compared to Ace 2 Pro because of no IP water resistant rating on Ace 2… pic.twitter.com/MhAY3uUBK7

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 19, 2023