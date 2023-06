Realme इस देश में नहीं बेचेगा अपने स्मार्टफोन, जल्द बंद होगा कारोबार!

Oppo और OnePlus के बाद अब Realme जर्मन मार्केट छोड़ने वाली है। जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि नोकिया के साथ चल रहे पेटेंट विवाद के कारण जर्मनी में अपने कारोबार समेटेगी। प्रोडक्ट्स की बिक्री पर भी रोक लगेगी। हालांकि, जर्मन यूजर्स को सर्विस और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता रहेगा। Also Read - Realme Narzo 60 स्मार्टफोन सीरीज जल्द भारत में होगी लॉन्च, माइक्रोसाइट हुई लाइव

रिप्रेजेंटेटिव ने आगे बताया कि रियलमी अन्य यूरोपीय बाजारों में अपने प्रोडक्ट सेल करती रहेगी। वहीं, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कारोबार बंद करने को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।

जुलाई 2021 में नोकिया (Nokia) ने फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में ओप्पो के खिलाफ कई पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे दायर किए थे। इन मुकदमों में स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो (OPP0) पर डिवाइस में बिना पेटेंट वाले (SEPs) और UI/UX जैसे नॉन-एसईपी सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इसके कुछ महीनों बाद फैसला नोकिया के पक्ष में आया और कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने से रोक दिया गया।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओप्पो और नोकिया के बीच 2018 में डील हुई थी, जो 2021 में समाप्त हो गई थी। नोकिया ने लाइसेंस डील रेन्यू नहीं होने के बाद ओप्पो के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हाल ही में रियलमी पर डेटा चोरी का आरोप लगा था। ऋषि बागरी नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में राज्य मंत्री राजीव चेंद्रशेखर को टैग करते हुए लिखा कि रियलमी के मोबाइल फोन में एक फीचर अवेलेबल है। इसका नाम 'एन्हांस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज' है। यह सुविधा डिफॉल्ट रूप से ऑन रहती है और यूजर का डेटा चुराती है। इसके बाद ही राज्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए।

Will hv this tested and checked @rishibagree

copy: @GoI_MeitY https://t.co/4hkA5YWsIg

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) June 16, 2023