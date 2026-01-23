Sony ने लॉन्च किए अनोखे LinkBuds Clip, मिलेगा ओपन-ईयर डिजाइन, इतनी है कीमत

Sony ने अपने नए वायरलेस ईयरबड्स Sony LinkBuds Clip को चुनिंदा नॉर्थ अमेरिकन देशों में लॉन्च कर दिया है। इन ईयरबड्स की सबसे खास बात इनका ओपन-ईयर और क्लिप-स्टाइल डिजाइन है। इसका फायदा यह है कि यूजर म्यूजिक सुनते हुए भी आसपास की आवाजें जैसे ट्रैफिक, लोगों की आवाज या हॉर्न आसानी से सुन सकते हैं। C-Shape क्लिप डिजाइन कान के बाहर फिट होता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में थकान कम होती है। Sony ने अलग-अलग कानों के शेप को ध्यान में रखते हुए इसमें रिमूवेबल फिटिंग कुशन्स भी दिए हैं, ताकि यूजर अपनी सुविधा के अनुसार फिट को एडजस्ट कर सकें।

कितनी है कीमत

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो Sony LinkBuds Clip की कीमत अमेरिका में $229.99 (लगभग ₹21,100) और कनाडा में CAD 299.99 (लगभग ₹19,900) रखी गई है। ये ईयरबड्स Sony की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Best Buy और बाकी Authorized Retail Stores पर उपलब्ध हैं। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो ये ब्लैक, ग्रीज, ग्रीन और लैवेंडर कलर्स में मिलते हैं। इसके अलावा Sony ने अलग से केस कवर और फिटिंग कुशन्स भी पेश किए हैं, जिनकी कीमत $24.99 (लगभग ₹2,300) है। ये एक्सेसरीज कोरल, ग्रीन, ब्लू, लैवेंडर और ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध हैं।

फीचर्स और साउंड क्वालिटी

फीचर्स और साउंड क्वालिटी की बात करें तो Sony LinkBuds Clip में 10mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो SBC और AAC Bluetooth कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें Sony की DSEE अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कंप्रेस्ड ऑडियो को बेहतर बनाती है। यूजर्स Sony Sound Connect App के जरिए 10-Band Equalizer को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरबड्स में 360 Reality Audio और बैकग्राउंड म्यूजिक इफेक्ट का सपोर्ट भी मिलता है। सुनने के लिए तीन मोड दिए गए हैं स्टैंडर्ड मोड, वॉयस बूस्ट मोड और साउंड लीकेज रिडक्शन मोड।

कॉलिंग, कनेक्टिविटी और बैटरी

कॉलिंग, कनेक्टिविटी और बैटरी के मामले में भी ये ईयरबड्स काफी बेहतर हैं। कॉल क्वालिटी के लिए इनमें बोन कंडक्शन सेंसर और AI- Based नॉइज रिडक्शन दिया गया है, जिससे शोर वाले माहौल में भी आवाज साफ रहती है। ये Bluetooth 5.3 के साथ आते हैं और मल्टीपॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं यानी एक साथ दो डिवाइसेज से कनेक्ट किया जा सकता है। Sony के अनुसार, ईयरबड्स में 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है और चार्जिंग केस के साथ कुल 37 घंटे तक का बैकअप मिलता है। सिर्फ 3 मिनट की क्विक चार्जिंग से करीब 1 घंटे का प्लेबैक मिल सकता है, IPX4 रेटिंग के कारण ये पसीने और हल्की बारिश से भी सुरक्षित रहते हैं।