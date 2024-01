Reserve Bank of India (RBI) ने आज 31 जनवरी 2024 बुधवार को भारत की दिग्गज ऑनलाइन पेमेंट कंपनी Paytm को तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, यह नया आदेश 29 फरवरी से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ कोई नया ग्राहक जुड़ नहीं सकेगा। बता दें, पीपीबीएल पेटीएम की बैंकिंग सेवा देने वाली कंपनी है।

RBI ने आज अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कंपनी किसी नए ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट या फिर फास्टटैग टॉप-अप आदि को स्वीकार नहीं कर सकेगी।

Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk

