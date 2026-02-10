Qualcomm का आने वाला नया प्रोसेसर बढ़ा सकता है स्मार्टफोन की कीमत, जानें ऐसा क्या खास होगा इसमें

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 12:31 PM (IST)
Qualcomm का अगला फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 6 Pro पहले ही चर्चा में आ गया है। मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, यह चिपसेट बेहद महंगा हो सकता है। ऐसे समय में जब स्मार्टफोन कंपनियां पहले से ही मेमोरी और स्टोरेज जैसे कंपोनेंट्स की कमी और बढ़ती कीमतों से जूझ रही हैं, Qualcomm का यह नया प्रोसेसर इंडस्ट्री पर और दबाव डाल सकता है। AI फीचर्स की बढ़ती डिमांड की वजह से DRAM और NAND जैसी चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे आने वाले स्मार्टफोन पहले से ज्यादा महंगे हो सकते हैं। Nothing के CEO Carl Pei भी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि भविष्य के फोन की कीमतें यूजर्स को चौंका सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, Snapdragon 8 Gen 6 Pro चिपसेट को TSMC की एडवांस 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जाएगा। यही प्रोसेस स्टैंडर्ड Snapdragon 8 Gen 6 में भी इस्तेमाल होगी, लेकिन Pro वेरिएंट ज्यादा पावरफुल होगा। इसमें LPDDR6 RAM का सपोर्ट, फुल-फ्लेज्ड GPU और फुल कैश मिलने की उम्मीद है। टिप्स्टर का कहना है कि Qualcomm इस बार परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन इसी वजह से इसकी लागत काफी ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि यह चिप खासतौर पर अल्ट्रा-फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए बनाई जा रही है।
Snapdragon 8 Gen 6 Pro में Qualcomm के Third Generation CPU आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है, जिसमें 2+3+3 Core का सेटअप होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चिप बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देगी और हीट कम पैदा करेगी, जिससे लंबे समय तक लगातार हाई परफॉर्मेंस मिल सकेगी। वहीं स्टैंडर्ड Snapdragon 8 Gen 6 वेरिएंट में LPDDR5x RAM सपोर्ट और थोड़ा कमजोर GPU दिया जा सकता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखा जा सके। यही वजह है कि कई मिड-रेंज और अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन में स्टैंडर्ड वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा।
लीक्स की मानें तो Samsung Galaxy S27 Ultra में Snapdragon 8 Gen 6 Pro चिपसेट दिया जा सकता है, जो इसे अगले साल लॉन्च होने वाले सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स में से एक बना देगा। हालांकि इस महंगे प्रोसेसर का असर फोन की कीमत पर भी पड़ सकता है, हालिया रिपोर्ट्स पहले ही Galaxy S27 Ultra की कीमत बढ़ने की ओर इशारा कर चुकी हैं। वहीं Redmi K100 Pro Max जैसे फोन में स्टैंडर्ड Snapdragon 8 Gen 6 चिप मिलने की उम्मीद है।
