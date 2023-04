POCO F5 5G की कीमत हुई लीक, दमदार फीचर के साथ अगले महीने होगा लॉन्च

पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन POCO F5 और POCO F5 Pro 5G अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में इन दोनों अगामी मोबाइल फोन्स के स्पेसिफिकेशन लीक हुए थे। अब F5 सीरीज के बेस मॉडल यानी पोको एफ 5 की कीमत सामने आई है। आइए नीचे खबर में जानते हैं… Also Read - Poco F5 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आए नए फीचर्स

टिप्सटर अभिषेक यादव के मुताबिक, POCO F5 5G स्मार्टफोन की भारत में कीमत 30 हजार रुपये से कम होगी। इस डिवाइस को डिस्काउंट ऑफर के साथ 26,000 रुपये के आसपास खरीदा जा सकेगा। हालांकि, टिप्सटर ने फोन के स्टोरेज या कलर वेरिएंट से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

Poco F5 5G will be priced under ₹30,000 INR in India.

After Applying offers around ₹26,000#Xiaomi #Poco #POCOF5 pic.twitter.com/y81HjoniV7

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 28, 2023