डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, टेक्नोलॉजी ने जितनी ज्यादा आसाम हमारी जिंदगी बना दी है, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा खतरनाक है। जरा-सी लापरवाही इसे जानलेवा बना सकती है। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस वीडियो में एक युवक की अनजाने में की गई गलती एक खौफनाक हादसे में बदलती देखी जा सकती है, जिसकी CCTV फुटेज अब वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनजाने में की गई गलती कितने बड़े हादसे में बदल सकती है। आइए जाते हैं सभी डिटेल्स।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का मोबाअल सर्विस सेंटर के काउंटर पर बैठा हुआ है। इस दौरान वो लड़का बेख्याली में मोबाइल फोन की बैटरी को अपने मुंह मे रखकर चबाने लगता है। कुछ सेकेंड्स बाद ही फोन की बैटरी अचानक ही बम की तरह फट जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। इस पूरी घटना की CCTV की फुटेज ऑनलाइन वायरल हो रही है।

बैटरी फटने का कारण?

कहा जा रहा है कि बैटरी फटने का कारण बैटरी में मौजूद खतरनाक कॉम्पोनेंट्स हैं। मौजूदा समय में ज्यादातर फोन की बैटरी लीथियम ऑयन से बनती हैं, जिसमें पॉजिटिव व नेगटिव लेयर्स होती हैं। आमतौर पर ये दोनों परतें अलग होती है, लेकिन जैसे ही ही कोई बैटरी पर दबाब डालता है, तो ये परते आपस में टच हो जाती है और दोनों मिलकर खतरनाक रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे ब्लास्ट की स्थिति बन जाती है।

देखें वीडियो

Shocking incident inside a mobile shop when a boy began chewing on a Lithium Phone Battery. Within seconds, the battery exploded, leaving him seriously injured. The injured boy was rushed for medical treatment pic.twitter.com/03MeyXz28p — Rosy (@rose_k01) February 5, 2026

बिल्कुल न करें ये गलतियां

1. लड़के की तरह पुरानी व खराब बैटरी को मुंह में रखकर चबाएं न।

2. इसके अलावा, यदि आपके फोन की बैटरी बिल्कुल ठीक है फिर भी कॉल के दौरान फोन को मुंह में बिल्कुल न रखें और न ही फोन पर कोई दबाव बनाएं।

3. यदि फोन की बैटरी फूल रही है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं।

4. इसके अलावा, फोन चार्ज करते हुए फोन का इस्तेमाल न करें।