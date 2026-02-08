comscore
जरा-सी लापरवाही और लड़के के मुंह में स्मार्टफोन की बैटरी हुई ब्लास्ट, Video देखकर रूह कांप उठेगी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़के के मुंह में फोन की बैटरी ब्लास्ट हो गई है। यहां जानें कैसे छोटी-सी लापरवाही खतरनाक हादसे में बदली।

Published By: Manisha | Published: Feb 08, 2026, 01:12 PM (IST)

Phone battery explodes
डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, टेक्नोलॉजी ने जितनी ज्यादा आसाम हमारी जिंदगी बना दी है, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा खतरनाक है। जरा-सी लापरवाही इसे जानलेवा बना सकती है। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस वीडियो में एक युवक की अनजाने में की गई गलती एक खौफनाक हादसे में बदलती देखी जा सकती है, जिसकी CCTV फुटेज अब वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनजाने में की गई गलती कितने बड़े हादसे में बदल सकती है। आइए जाते हैं सभी डिटेल्स।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का मोबाअल सर्विस सेंटर के काउंटर पर बैठा हुआ है। इस दौरान वो लड़का बेख्याली में मोबाइल फोन की बैटरी को अपने मुंह मे रखकर चबाने लगता है। कुछ सेकेंड्स बाद ही फोन की बैटरी अचानक ही बम की तरह फट जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। इस पूरी घटना की CCTV की फुटेज ऑनलाइन वायरल हो रही है।

बैटरी फटने का कारण?

कहा जा रहा है कि बैटरी फटने का कारण बैटरी में मौजूद खतरनाक कॉम्पोनेंट्स हैं। मौजूदा समय में ज्यादातर फोन की बैटरी लीथियम ऑयन से बनती हैं, जिसमें पॉजिटिव व नेगटिव लेयर्स होती हैं। आमतौर पर ये दोनों परतें अलग होती है, लेकिन जैसे ही ही कोई बैटरी पर दबाब डालता है, तो ये परते आपस में टच हो जाती है और दोनों मिलकर खतरनाक रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे ब्लास्ट की स्थिति बन जाती है।

देखें वीडियो

बिल्कुल न करें ये गलतियां

1. लड़के की तरह पुरानी व खराब बैटरी को मुंह में रखकर चबाएं न।

2. इसके अलावा, यदि आपके फोन की बैटरी बिल्कुल ठीक है फिर भी कॉल के दौरान फोन को मुंह में बिल्कुल न रखें और न ही फोन पर कोई दबाव बनाएं।

3. यदि फोन की बैटरी फूल रही है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं।

4. इसके अलावा, फोन चार्ज करते हुए फोन का इस्तेमाल न करें।