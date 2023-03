Oppo Find X6 Series की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। कंपनी चीन में इस सीरीज को 21 मार्च को यानी कल लॉन्च करेगी। इवेंट में स्मार्टफोन सीरीज के साथ Oppo Pad 2 और Oppo Enco Free 3 भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, ओप्पो 21 मार्च को होने वाले इस इवेंट में और भी कई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। अब लोकप्रिय टिप्स्टर ने ट्वीट करके Oppo Pad 2 की ग्लोबल लॉन्च डेट बताई है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - OPPO Pad 2 में 8GB RAM के साथ मिलेगा Android 13, गीकबेंच पर हुआ लिस्ट

Tipster Mukul Sharma के अनुसार, Oppo Pad 2 को ग्लोबली 21 मार्च, 2023 को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि Oppo Pad 2 के साथ पेंसिल और स्मार्ट टच कीबोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा। पहली आई रिपोर्ट के अनुसार भी कंपनी अपने टैबलेट को भारत में मार्च के मध्य-अप्रैल के बीच पेश करने वाली थी।

This is the OPPO Pad 2.

Launching globally on March 21.

As I tipped earlier, the Pencil and the smart touch keyboard will launch as well. #OPPO #OPPOPad2 pic.twitter.com/faRL1ouvnE

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 20, 2023