OPPO ने लंबे समय से चर्चा में बनी OPPO Find X6 सीरीज की लॉन्च डेट आखिरकार अनाउंस कर दी है। इस लाइनअप के तहत OPPO Find X6 और Find X6 Pro डिवाइस को चीनी इलेक्ट्रॉनिक बाजार में उतारा जा सकता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों स्मार्टफोन्स में पावरफुल प्रोसेसर से लेकर दमदार बैटरी तक दी जा सकती है। साथ ही, दोनों मोबाइल फोन्स में एचडी डिस्प्ले मिल सकता है।

OPPO Find X6 सीरीज को 21 मार्च के दिन चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही OPPO Pad 2 को भी पेश किया जाएगा। यह जानकारी पॉपुलर टिप्सटर अभिषेक यादव ने साझा की है।

Oppo Find X6 series & Oppo Pad 2 launching in China on 21 March, 2023.

Via: Weibo pic.twitter.com/XNY3iXWVls

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 15, 2023