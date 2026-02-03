Oppo Find X10 सीरीज से जुड़ी लीक्स सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में फोन के कैमरा व परफॉर्मेंस फीचर्स की जानकारी सामने आई है। जहां कंपनी OPPO Find X9 सीरीज के तहत नए मॉडल्स लाने की तैयारी में है, वहीं अब नेक्स्ट जनरेशन OPPO Find X10 सीरीज से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आने लगी है। लीक की मानें, तो नई सीरीज के फोन कैमरा व परफॉर्मेंस लेवल पर दमदार अपग्रेड के साथ दस्तक देंगे। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: 200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 Pro पर 7300 रुपये का Discount, खरीदने के लिए मची भगदड़

Oppo Find X10 series specs leak

टिप्सटर Digital Chat Station ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo के जरिए नए OPPO फोन से जुड़ी जानकारी शेयर की है। लीक की मानें, तो OPPO Find X10 सीरीज के फोन में कंपनी एक नहीं बल्कि डुअस 200MP कैमरे पेश कर सकती है। एक 200MP का प्राइमरी कैमरा होगा, वहीं दूसरा 200MP का टेलीफोटो सेंसर हो सकता है। दोनों ही कैमरों में 1/1.3-inch सेंसर्स दिए जा सकते हैं।

लीक की मानें, तो ओप्पो फाइंड एक्स10 सीरीज के सभी फोन में यह कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें स्टैंडर्ड व प्रो वेरिएंट्स शामिल होंगे। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि कंपनी इस बार सीरीज के तहत पहली बार Pro Max मॉडल भी ला सकती है। इसके अलावा, इस सीरीज के फोन 2nm बिल्ट MediaTek Dimensity 9600 प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं। ये पहले फोन होंगे जिसमें कंपनी ने यह चिप दी है।

फिलहाल, फोन के डिस्प्ले, बैटरी व चार्जिंग से जुड़ी डिटेल्स सामने नहीं आई है। हालांकि, लेटेस्ट लीक से यह तो सामने आ चुका है कि नई सीरीज बड़े कैमरा व परफॉर्मेंस अपग्रेड के साथ दस्तक देने वाली है। फिलहाल, कंपनी ने इस सीरीज से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी रिवील नहीं की है।

OPPO Find X9s Pro

कुछ समय पहले OPPO Find X9s Pro जुड़ी लीक्स भी सामने आई है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस फोन को पहले चीनी मार्केट में पेश करेगी। कंपनी इस फोन में भी फाइंड एक्स10 की तरह ही कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसमें डुअल 200MP Samsung HP5 कैमरा सेटअप शामिल होंगे।