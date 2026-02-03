200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 Pro पर 7300 रुपये का Discount, खरीदने के लिए मची भगदड़

Written By Manisha
Published By: Manisha|
Published: Feb 03, 2026, 10:20 AM (IST)
Oppo Reno 15 Pro में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसका साइत 6.78 इंच का है। यह FHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1,272 x 2,772 पिक्सल है।
Oppo Reno 15 Pro फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Oppo Reno 15 Pro को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है।
Oppo Reno 15 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। साथ ही में 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। तीसरा कैमरा 50MP का टेलीफोटो सेंसर है।
Oppo Reno 15 Pro में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद लिया जा सकता है।
Oppo Reno 15 Pro में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro फोन के 12GB RAM 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 79,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे काफी सस्ते में खरीदा जा सकेगा।
Oppo Reno 15 Pro फोन को अमेजन से अभी 72,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए अलग से 7300 रुपये तक का ऑफ मिल रहा है।
