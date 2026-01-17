comscore
ChatGPT में जल्द आएंगे Ads, क्या AI के जवाब भी होंगे प्रभावित?

OpenAI ने घोषणा की है कि ChatGPT में जल्द ही Ads दिखाए जाएंगे, शुरुआत में यह टेस्टिंग सिर्फ अमेरिका में होगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 02:42 PM (IST)

ChatGPT

ChatGPT

OpenAI ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ChatGPT में अब Ads दिखाए जाएंगे। शुक्रवार को कंपनी ने बताया कि वह जल्द ही अपने चैटबोट प्लेटफॉर्म पर Ads की टेस्टिंग शुरू करेगा। शुरुआती तौर पर यह टेस्टिंग केवल अमेरिका में की जाएगी लेकिन उम्मीद है कि सफल टेस्टिंग के बाद इसे दुनिया भर में लागू किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कंपनी के गैर-ChatGPT प्रोजेक्ट्स को अनिश्चित काल तक रोकने का निर्देश दिया था। news और पढें: आज से भारत में 'ChatGPT Go' 1 साल के लिए हुआ मुफ्त, ऐसे करें एक्टिवेट और पाएं फ्री एक्सेस

क्या Ads से ChatGPT के जवाब प्रभावित होंगे?

OpenAI ने अपने ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ChatGPT के मुफ्त और Go वर्जन में जल्द ही Ads की टेस्टिंग शुरू होगी। कंपनी ने Ads के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला ChatGPT के जवाबों पर Ads का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा Ads हमेशा जवाब से अलग और स्पष्ट रूप से लेबल किए जाएंगे। तीसरा यूजर्स की बातचीत को एडवाइजर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और चौथा ChatGPT Plus, Pro, Enterprise और Business सब्सक्राइबर पर Ads नहीं दिखाए जाएंगे। news और पढें: भारत में ChatGPT Go एक साल के लिए फ्री, 4 नवंबर से मिलेगा फायदा

OpenAI ने क्या कहा?

इसके अलावा OpenAI ने यह भी कहा कि यूजर्स हमेशा यह नियंत्रित कर सकेंगे कि उनके डेटा का यूज कैसे किया जाए। कंपनी Non-conversational data का यूज पर्सनलाइज्ड Ads दिखाने के लिए कर सकती है लेकिन यूजर्स इसे बंद कर सकते हैं और Ads के लिए इस्तेमाल हुए डेटा को कभी भी हटा सकते हैं। OpenAI ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ChatGPT को इस तरह डेवलप नहीं करेगे कि लोग App पर ज्यादा समय बिताएं सिर्फ Ads देखने के लिए। इसके साथ ही भविष्य में एक नया सब्सक्रिप्शन लेवल आने की संभावना है, जिसमें Ads पूरी तरह से हटाए जा सकते हैं। news और पढें: अब ChatGPT से सीधे शॉपिंग करें, बिना वेबसाइट खोले खरीदें प्रोडक्ट, लॉन्च हुआ Instant Checkout फीचर

ChatGPT के Ads किस टाइप के होंगे?

OpenAI कहती है कि ChatGPT में दिखने वाले Ads मजेदार, यूजफुल और दिलचस्प होंगे। छोटे बिजनेस वाले लोग चाहें तो अपने Ads पर क्लिक करने वाले यूजर्स के लिए AI की मदद से खास अनुभव भी बना सकते हैं। अभी ये Ads टेस्टिंग फेज में हैं, इसलिए पूरी दुनिया में आने तक उनका तरीका, फॉर्मेट और दिखने का तरीका बदल सकता है। OpenAI का मकसद है कि Ads दिखाते हुए भी यूजर का अनुभव खराब न हो, बल्कि उन्हें फायदेमंद और मजेदार जानकारी मिले।