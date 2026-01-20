OpenAI ने अपने भारतीय यूजर्स को खास तोहफा दिया है। इस ऑफर के तहत अब कंपनी ChatGPT Go के बाद अब ChatGPT Plus को बिल्कुल फ्री ऑफर कर रही है। यह ऑफर भारत और अमेरिकी यूजर्स के लिए है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि ओपनएआई ने इस तरह का ऑफर पेश किया हो। इससे पहले कंपनी ने ChatGPT Go सर्विस को यूजर्स के लिए फ्री किया था। वहीं, अब इसी कड़ी में ChatGPT Plus की भी एंट्री हो गई है, जो कि ChatGPT Go की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस यूजर्स को देता है। इसमें आपको Sora के जरिए वीडियो बनाने व शेयर करने की सुविधा से लेकर Codex के जरिए कोड पाकर ऐप्स बिल्ड करने तक की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Pakistan लेकर आया सबसे बड़ा उर्दू AI मॉडल, ChatGPT को मिलेगी टक्कर

ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन पाएं फ्री

जैसे ही आप ChatGPT सब्सक्रिप्शन पैक पर जाएंगे, तो भारतीय यूजर्स को ChatGPT Go प्लान के साथ-साथ ChatGPT Plus प्लान भी 0 रुपये यानी बिल्कुल फ्री पाने का मौका मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चैटजीपीटी प्लस का यह फ्री एक्सेस सिर्फ 1 महीने तक के लिए उपलब्ध है। वहीं, चैटजीपीटी गो में आपको 1 साल तक का फ्री एक्सेस मिलने वाला है। अगर आप भारतीय रीजन के यूजर हैं, तो आप आसानी से इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। और पढें: ChatGPT में जल्द आएंगे Ads, क्या AI के जवाब भी होंगे प्रभावित?

और पढें: OpenAI ने ChatGPT Translate किया लॉन्च, क्या Google Translate की बादशाहत होगी खत्म?

सबसे पहले इस फ्री ऑफर की जानकारी AIRPM के लीड इंजीनियर Tibor Blaho ने अपने X हैंडल पर दी थी। हालांकि, बाद में BleepingComputer ने भी इसकी जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी।

इन ग्राहकों के मिलेगा Offer

खास बात यह है कि इस ऑफर का लाभ सिर्फ मौजूदा ग्राहकों को ही नहीं बल्कि उन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने इससे पहले ChatGPT का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं किया। इतना ही नहीं इस ऑफर का लाभ वो ग्राहक भी उठा सकते हैं, जिनके पास अभी ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। नए ऑफर के तहत वह ChatGPT Go से सीधे ChatGPT Plus में अपग्रेड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चैटजीपीटी गो प्लान 12 महीने के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन यदि आप प्लस में अपग्रेड करते हैं तो आप इस फ्री ऑफर का फायदा सिर्फ 30 दिन तक ही पा सकते हैं। 30 दिन बाद आपको 2000 रुपये देकर सब्सक्रिप्शन पाना होगा।