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OpenAI का बड़ा प्लान, जल्द मिल सकता है ChatGPT में AI वीडियो बनाने का फीचर

OpenAI एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने AI वीडियो मॉडल Sora को ChatGPT के साथ जोड़ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर AI की मदद से आसानी से वीडियो बना सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 12, 2026, 02:54 PM (IST)

OpenAI May Integrate Sora AI Video Generator Into ChatGPT

photo icon OpenAI May Integrate Sora AI Video Generator Into ChatGPT

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OpenAI एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने एडवांस AI वीडियो मॉडल Sora की क्षमताओं को सीधे ChatGPT में जोड़ने की योजना बना रही है। अभी तक Sora AI का इस्तेमाल केवल इसके अलग मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर यह फीचर ChatGPT में आ जाता है, तो यूजर्स केवल टेक्स्ट कमांड देकर AI से वीडियो भी बनवा सकेंगे। इससे ChatGPT सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी-टूल AI प्लेटफॉर्म बन सकता है।

क्या ChatGPT में AI वीडियो जनरेशन की सुविधा मिल सकती है?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, The Information ने दावा किया है कि कंपनी Sora और ChatGPT को इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है। रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े कुछ लोगों के हवाले से कहा गया है कि आने वाले समय में ChatGPT में AI वीडियो जनरेशन की सुविधा मिल सकती है, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह फीचर कब लॉन्च किया जाएगा खास बात यह है कि Sora App और इसकी वेबसाइट को बंद करने की कोई योजना नहीं बताई गई है। यानी अगर यह फीचर ChatGPT में आता भी है, तब भी Sora अलग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता रहेगा।

क्या ChatGPT में यह फीचर आने से Sora App और वेबसाइट पर असर पड़ सकता है?

यह रणनीति कई मायनों में दिलचस्प मानी जा रही है। दरअसल अभी Sora App पूरी दुनिया में लॉन्च नहीं हुआ है और कंपनी इसे धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में उपलब्ध करा रही है। वहीं दूसरी तरफ ChatGPT पहले से ही करोड़ों यूजर्स वाला बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अगर वही वीडियो जनरेशन फीचर ChatGPT में मिल गया, तो बहुत से यूजर्स शायद Sora App का इस्तेमाल ही न करें। इसका असर Sora ऐप और उसकी वेबसाइट की लोकप्रियता पर पड़ सकता है।

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क्या सब्सक्रिप्शन कीमतों में बदलाव हो सकता है?

दूसरी तरफ AI से वीडियो बनाना काफी Massive Computing Power की जरूरत होती है। यही वजह है कि Sora ऐप को शुरुआत में सीमित यूजर्स के साथ धीरे-धीरे लॉन्च किया गया था, क्योंकि सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ रहा था। अगर यही फीचर ChatGPT में जोड़ दिया जाता है, जहां पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स मौजूद हैं, तो सर्वर पर दबाव और ऑपरेशनल लागत दोनों बढ़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए कंपनी वीडियो जनरेशन फीचर को केवल Premium या Pro सब्सक्रिप्शन तक सीमित कर सकती है या इसके लिए अलग नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ अटकलें हैं और असली जानकारी तब सामने आएगी जब कंपनी आधिकारिक तौर पर इस फीचर की घोषणा करेगी।