ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के सीईओ Sam Altman भारत आए हुए हैं। अपने भारतीय दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इस मुलाकात के दौरान भारत में Ai के फ्यूचर संभावनाओं व इसके नुकसान को लेकर बातचीत की गई। बता दें, पीएम मोदी और ओपनएआई के सीईओ के बीच यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं, अब भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत Ai के रोल को भी महत्व देना शुरू कर दिया है।

Sam Altman ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर PM नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर की। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत बेहद ही शानदार रही। इस दौरान उन्होंने भारत के बेहतरीन टेक इकोसिस्टम और Ai से देश को कैसे लाभ हो सकता है… जैसे विषयों पर चर्चा की।

great conversation with @narendramodi discussing india’s incredible tech ecosystem and how the country can benefit from ai.

really enjoyed all my meetings with people in the @PMOIndia. pic.twitter.com/EzxVD0UMDM

— Sam Altman (@sama) June 9, 2023