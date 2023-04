OnePlus Pad को भारत में फरवरी महीने में लॉन्च किया गया था। हालांकि, उस वक्त इसकी कीमतें रिवील नहीं की गई थी। कंपनी केवल यह खुलासा किया था कि टैब की प्री-बुकिंग अप्रैल महीने में शुरू होगी। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में अब वनप्लस के इस टैबलेट की कीमत और सेल डेट की जानकारी सामने आई है। खूबियों की बात करें, तो कंपनी का यह टैब MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर से लैस है। इस टैब में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसकी बैटरी 9,510mAh की है, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं क्या होगी इस डिवाइस की भारत में कीमत। Also Read - OnePlus Pad के प्री-ऑर्डर भारत में 28 अप्रैल से होंगे शुरू, मिलते हैं दमदार फीचर्स

टिप्सटर Piyush Bhasarkar (@techkard) ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि OnePlus Pad की भारत में कीमत 23,099 रुपये होगी। इसके कंपनी 30 हजार से कम की कीमत में पेश करेगी। साथ ही टिप्सटर ने बताया कि इस टैब की सेल भारत में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल, कंपनी ने इससे संबंधी किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। Also Read - OnePlus Pad के प्री-ऑर्डर 10 अप्रैल से होंगे शुरू, जानें सभी स्पेसिफिकेशन

Also Read - OnePlus Pad के सभी फीचर्स आए सामने, 9510mAh बैटरी के साथ जल्द होगा लॉन्च!

OnePlus Pad to Priced at ₹23,099 in India after Offer.

Actual price could be around ₹30k.

Via:https://t.co/2EuXh7aWBQ

