OxygenOS 17 को लेकर लीक में हुआ बड़ा खुलासा, मिल सकते हैं ये शानदार फीचर्स

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। OnePlus अपने अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट OxygenOS 17 पर काम कर रहा है, जो कथित तौर पर Android 17 पर आधारित होगा। शुरुआती लीक के अनुसार यह अपडेट रोजमर्रा की परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाने पर फोकस करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी सिस्टम की स्पीड, एनिमेशन और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में सुधार ला सकती है हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन टेक कम्युनिटी में इस अपडेट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह अपडेट OnePlus फोन्स के यूजर एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा बेहतर और स्थिर बना सकता है। और पढें: OnePlus 16 के मुख्य फीचर्स लीक, 200MP कैमरा और 9000mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक

नए अपडेट में मिलेंगी ये चीजें

लीक की जानकारी एक टेलीग्राम सोर्स के जरिए सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक OxygenOS 17 में यूजर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिव एनिमेशन देखने को मिल सकते हैं यानी फोन इस्तेमाल करते समय स्क्रीन ट्रांजिशन ज्यादा स्मूद होंगे और फ्रेम ड्रॉप की समस्या कम हो सकती है। ऐप खोलने, होम स्क्रीन पर स्विच करने या मल्टीटास्किंग के दौरान फोन पहले से तेज और स्थिर महसूस हो सकता है। कंपनी CPU और मेमोरी मैनेजमेंट को भी बेहतर बना सकती है, जिससे बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स ज्यादा समय तक एक्टिव रहेंगे और बार-बार रीलोड नहीं होंगे। और पढें: OnePlus 16 Pro का लीक हुआ लॉन्च टाइमलाइन, जानें कब आएगा

क्या कैमरा होगा ज्यादा शानदार

कैमरा के मामले में भी OxygenOS 17 बड़े बदलाव ला सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अपडेट में कैमरा जूम ट्रांजिशन को बेहतर किया जा सकता है। जब यूजर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लगातार Zoom in और zoom out करेंगे तो लैग कम महसूस होगा और मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखेगा। साथ ही सिस्टम में बेहतर गार्बेज कलेक्शन टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है, जिससे ऐप्स जल्दी लॉन्च होंगे और समय के साथ आने वाली छोटी-मोटी रुकावटें कम होंगी। बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी सॉफ्टवेयर लेवल पर बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। और पढें: OnePlus 16: कैमरा को लेकर बड़ी लीक आई सामने, 200MP सेंसर के साथ मच सकता है तहलका

कब आएगा OxygenOS 17 अपडेट और किन फोन्स को मिलेगा सबसे पहले

क्योंकि OxygenOS की बुनियाद काफी हद तक Oppo के ColorOS 17 से मिलती है, इसलिए संभावना है कि ऐसे ही सुधार Oppo डिवाइसों में भी देखने को मिलें, फिलहाल कंपनी ने रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि जब Google Android 17 का स्टेबल वर्जन लॉन्च करेगा, उसके बाद OnePlus अपने नए फ्लैगशिप OnePlus 16 के साथ OxygenOS 17 पेश कर सकता है। इसके बाद बाकी सपोर्टेड मॉडल्स को यह अपडेट मिलेगा। हालांकि ये सारी जानकारी लीक पर आधारित है, इसलिए यूजर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।