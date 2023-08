OnePlus कंपनी अपने पहले फोल्डेबल फोन को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में कंपनी ने कंफर्म किया है कि वनप्लस के फोल्डेबल फोन को OnePlus Open नाम के साथ लाया जा सकता है। लीक्स में कहा जा रहा है कि वनप्लस फोल्डेबल फोन साल 2023 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। पिछले ही दिनों फोन की लॉन्च डेट सामने आई थी। लीक में कहा गया था कि यह फोन 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि वनप्लस ओपन की लॉन्चिंग आगे बढ़ा दी गई है। फैन्स को वनप्लस के इस फोल्डेबल फोन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

टिप्सटर Max Jambor ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि OnePlus Open स्मार्टफोन 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इसी टिप्सटर ने नए ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि वनप्लस ओपन की लॉन्चिंग आगे बढ़ गई है। जैस फैन्स वनप्लस के पहले फोल्डेबल फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके इसके लिए अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼 – new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜

— Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023