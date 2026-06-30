Published By: Manisha | Published: Jun 30, 2026, 01:37 PM (IST)
OnePlus N6 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की नई N सीरीज का स्मार्टफोन है, जो कि नॉर्ड लाइनअप से किफायती मॉडल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल वनप्लस फोन है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.75 इंच का डडिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6GB RAM व 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 20,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 धांसू टैबलेट, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स
कीमत की बात करें, तो OnePlus N6 को कंपनी ने 22,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये है। Prime Day डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन पर 1000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। वहीं, SBI कार्ड पर 2000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फोन की सेल 4 जुलाई से भारत में शुरू होने जा रही है। इसे आप Amazon से खरीद सकेंगे। कंपनी ने फोन में Fresh Mint और Midnight Green कलर ऑप्शन पेश किए हैं। और पढें: OnePlus Nord Buds 4 ईयरबड्स AI Assistant के साथ भारत में लॉन्च, सिंगल चार्ज में 54 घंटे चलेगी बैटरी
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फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में कंपनी ने 6.75 इंच का HD LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले में 1200 Nits ब्राइटनेस दी गई है। मजबूती के लिए कंपनी ने इसमें MIL-STD-810H military-grade ड्यूरेबिल्टी दी है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। टैब में 6GB RAM + 128GB स्टोरेड पेश किया है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा 10x जूम के साथ मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है। फोन की बैटरी 8000mAh की है। यह फोन सिंगल चार्ज पर 3 तीन तक की बैटरी प्रोवाइड करता है। इसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। इसके साथ 6.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.75 इंच HD LCD टचस्क्रीन
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|पीक ब्राइटनेस
|1200 nits
|ड्यूरेबिलिटी
|MIL-STD-810H Military-Grade
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 6360 Apex
|रैम
|6GB
|स्टोरेज
|128GB
|रियर कैमरा
|50MP प्राइमरी कैमरा (10x Zoom)
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|बैटरी
|8000mAh
|बैटरी बैकअप
|सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक
|फास्ट चार्जिंग
|45W
|रिवर्स चार्जिंग
|6.5W
|अन्य फीचर्स
|HD LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Military-Grade Durability
Vivo T5X
Vivo T5X को आप 22,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको 6.76 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7200mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज को 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। दूसरा कैमरा 8MP का है और तीसरा 50MP का। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
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