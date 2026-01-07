OnePlus 15T फोन जल्द ही मार्केट में दस्तक देने वाला है। यह फोन OnePlus 13T का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। वनप्लस 15टी फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक की बात करें, तो यह फोन 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, फोन की बैटरी 7,500mAh की होगी। कंपनी ने वनप्लस 13टी फोन को 6,260mAh बैटरी के साथ पेश किया था। वहीं, वनप्लस 15 को 7300mAh बैटरी के साथ आया था। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: OnePlus Nord 6 दमदार फीचर्स के लेगा एंट्री, इन सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

OnePlus 15T Specifications (Leaked)

टिप्सटर Digital Chat Station (translated from China) ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए OnePlus 15T के फीचर्स ऑनलाइन लीक किए हैं। लीक की बात करें, तो यह फोन 6.3 इंच का LTPS डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K का है। वहीं, रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। सिक्योरिटी के लिए फोन में 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। और पढें: OnePlus 16 का अहम फीचर लीक, मिलेगा अब तक का सबसे स्मूथ डिस्प्ले

इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में दो 50MP कैमरा मिल सकता है। फोन में 7500mAh की बैटरी दी जा सकती है। आपको बता दें, कंपनी ने OnePlus 15 को 7300mAh बैटरी के साथ पेश किया था। वहीं, OnePlus 13T को कंपनी ने 6,260mAh की बैटरी के साथ पेश किया था। और पढें: Amazon Clearance Countdown: इन फोन पर मिल रहा 5000 तक का Discount, सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका

Trending Now

OnePlus 13T Price

OnePlus 13T फोन की कीमत CNY 3,399 (लगभग 39,000 रुपये) है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 6.32 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6,260mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP65 रेटिंग मिलती है।