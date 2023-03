Nothing Ear (2) TWS ईयरबड्स भारत में लॉन्च, मिलेंगे वायरलेस चार्जिंग समेत कई नए फीचर्स

Image: Nothing

Nothing Ear (2) TWS ईयरबड्स को भारत में लॉन्च किया गया है। पिछले साल आए Ear (1) के मुकाबले ब्रांड का यह नया TWS इंप्रूव्ड फीचर और डिजाइन के साथ आया है। इसमें नथिंग ने कई नए एडिशनल फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें हाई रेजलूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन, पर्सनल साउंड प्रोफाइल्स, वायरलेस चार्जिंग और बेहतर ANC टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं। इसके अलावा इसकी डिजाइन भी पिछले मॉडल के मुकाबले काफी कॉम्पैक्ट है और कंपनी का दावा है कि यह बेहतर परफॉर्मेंस देगा। इसकी कीमत भी पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। आइए, जानते हैं नथिंग के इस लेटेस्ट TWS ईयरबड्स के बारे में… Also Read - आ गई Nothing Ear (2) की लॉन्च डेट, इन दमदार फीचर्स के साथ करेगा एंट्री

कीमत और उपलब्धता

Nothing Ear (2) को भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी पेश किया गया है। इसकी ग्लोबल प्राइस 129 यूरो या 149 डॉलर है। वहीं, भारत में यह TWS ईयरबड्स 9,999 रुपये की कीमत में मिलेगा। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के साथ-साथ Myntra और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के खरीदा जा सकता है। इस ईयरबड्स की पहली सेल 28 मार्च को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी।

फीचर्स

नथिंग के इस ईयरबड्स के नए फीचर्स की बात करें तो इसमें पर्सनल साउंड प्रोफाइल दिया गया है, जो यूजर्स को अपने मुताबिक इक्वलाइजर सेट करने की आजादी देता है। यूजर अपने हिसाब से अपनी साउंड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और ऑप्टिमल साउंड क्वालिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।

Nothing Ear (2) में कस्टम 11.6mm का ऑडियो ड्राइवर दिया गया है, जो पावरफुल बेस और क्रिस्टल क्लियर साउंड को सपोर्ट करता है। ब्रांड का दावा है कि इसका यूनिक डुअल चेम्बर डिजाइन स्मूद एयरफ्लो के साथ ओवरऑल साउंड क्वालिटी को इंप्रूल कर देता है। इसमें नथिंग ने डुअल कनेक्शन, क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) जैसे फीचर्स दिए हैं।

इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 36 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है। यह वायर्ड के साथ-साथ 2.5W वायरलेस चार्जिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा Nothing Ear (2) IP54 रेटेड है यानी यह पसीने और धूल में खराब नहीं होता है। इसका केस भी IP55 रेटेड है। इसे Nothing X ऐप के जरिए पर्सनलाइज्ड किया जा सकता है।