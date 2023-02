1 / 5

Nothing Phone (1)

Nothing अपने नए फोन Nothing Phone (2) पर काम कर रहा है, इसलिए फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन पर भारी छूट दे रहा है। कंपनी के मुताबिक, Nothing Phone (1) सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। आप इस डिवाइस को 6,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।