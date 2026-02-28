comscore
Microsoft ने पेश किया Copilot Tasks, अब AI करेगा रोजमर्रा के ये काम

Microsoft ने अपना नया AI फीचर Copilot Tasks पेश किया है, जो यूजर्स के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। यह AI अपॉइंटमेंट, ईमेल, डॉक्यूमेंट और सब्सक्रिप्शन जैसी जिम्मेदारियों को अपने आप मैनेज करता है और काम खत्म होने के बाद रिपोर्ट भी भेजता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 11:36 AM (IST)

Microsoft ने हाल ही में अपना नया फीचर Copilot Tasks पेश किया है, जो यूजर्स की तरफ से बैकग्राउंड में काम करने वाला AI असिस्टेंट है। कंपनी का कहना है कि यह AI आपकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। Copilot Tasks सिर्फ डेवलपर्स या बड़े बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि यह हर किसी के लिए है। यह नेचुरल भाषा को समझकर आपके काम को पूरा करता है और काम खत्म होने के बाद आपको एक रिपोर्ट भी भेजता है। news और पढें: Samsung One UI 8.5 Beta अपडेट में यूजर्स को मिला बड़ा सरप्राइज, Bixby हुआ सुपर स्मार्ट

Copilot Tasks किन-किन कामों में आपकी मदद करेगा

इस AI के जरिए आप कई तरह के काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, ईमेल का जवाब तैयार करना, प्रमोशनल ईमेल से ऑटो अनसब्सक्राइब करना और नए अपार्टमेंट लिस्टिंग ट्रैक करना। इसके अलावा यह डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, आपकी पढ़ाई के लिए सिलेबस को स्टडी प्लान में बदल सकता है और प्रैक्टिस टेस्ट तैयार कर सकता है। Copilot Tasks ईमेल, अटैचमेंट और इमेज को पढ़कर उन्हें स्लाइड डेक में बदलने जैसे काम भी कर सकता है। news और पढें: $285 बिलियन डॉलर का झटका! Anthropic के नए AI Tools ने 1 दिन में शेयर मार्केट हिला दिया

यह AI रोजमर्रा की जरूरतों में कैसे काम आएगा

Microsoft का यह AI असिस्टेंट रोजमर्रा की जरूरतों में भी मददगार है। यह बर्थडे पार्टी प्लान करने, फ्लाइट के लिए राइड बुक करने, होटल की दरें मॉनिटर करने और सब्सक्रिप्शन को ऑर्गनाइज करने जैसे काम कर सकता है। कंपनी के अनुसार, Copilot Tasks ‘एक ऐसा टू-डू लिस्ट है जो खुद ही काम कर लेता है’ यूजर्स केवल यह बताएंगे कि उन्हें क्या करना है और AI इसे उनके लिए पूरे करेगा। news और पढें: OpenAI ने macOS के लिए Codex App किया लॉन्च, अब AI एजेंट करेंगे कोडिंग में मदद

Copilot Tasks की सबसे खास बात

सबसे खास बात यह है कि Copilot Tasks सभी काम आपके कंप्यूटर पर प्रोसेस नहीं करता। यह अपनी खुद की कंप्यूटर और ब्राउजर का इस्तेमाल करता है और कई ऐप्स और सर्विसेज के साथ काम कर सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा यूजर्स के हाथ में रहेगा। यह फीचर फिलहाल चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध है और भविष्य में इसे और सबके लिए रोलआउट करने की योजना है।