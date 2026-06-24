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Meta Glasses: AI टेक से लैस स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Meta Glasses को ग्लोबल बाजार में उतार दिया गया है। इस ग्लासेस में AI टेक का सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक्शन बटन और इंटीग्रेटेड कैमरा मिलते हैं। इसे तीन शानदार डिजाइन में उतारा गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 24, 2026, 08:58 AM (IST)

META GLASSES
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Meta ने अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्ट चश्मे को प्रीमियम Eyewear ब्रांड EssilorLuxottica के साथ मिलकर तैयार किया है। इस लेटेस्ट ग्लासेस को अलग-अलग आकर्षक स्टाइल में उतारा गया है। फीचर्स की बात करें, तो मेटा ग्लासेस (Meta Glasses) में AI तकनीक का सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक्शन बटन मिलता है। इसके अलावा, ग्लासेस में ओपन-इयर स्पीकर और हैंड्स-फ्री फोटो व वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है। news और पढें: इंतजार खत्म! भारत में Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च, जानें कीमत और Exclusive फीचर्स

Meta Glasses तीन शानदार डिजाइन में उपलब्ध है। Meta Adventurer मॉडल का फ्रेम Rectangular है। यह स्टैंडर्ड और लार्ज साइज में आता है। Meta Fury को अधिक बोल्ड और आकर्षक डिजाइन में पेश किया गया है। इसके साथ Meta Glasses by Kylie को भी उतारा गया है। इसका फ्रेम पतला और ओवल है। कंपनी का कहना है कि इन ग्लासेस को लाने का उद्देश्य यूजर्स को उनकी पसंद और चेहरे के आकार के अनुसार बेहतर ऑप्शन अवेलेबल कराना है। news और पढें: दुनियाभर में Instagram और Facebook हुआ डाउन, Twitter पर की यूजर्स ने शिकायत

ऐसे हैं स्पेसिफिकेशन

Feature Details
Product Meta Glasses
AI Model Powered by Muse Spark AI, Meta’s latest AI model developed by Meta Superintelligence Labs
Interaction Voice-controlled operation
Action Button Dedicated button for quick access to Meta AI
Audio Open-ear speakers for calling and media playback
Microphone Advanced microphone system
Camera Built-in camera for capturing photos and recording videos
Battery Life Up to 8 hours of usage on a single charge (as claimed by the company)
Key Purpose AI-powered smart glasses with hands-free assistance, communication, and multimedia features

मेटा ग्लासेस कंपनी का पहला स्मार्ट ग्लास है, जिसे AI से लैस Muse Spark के साथ लाया गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एआई मॉडल है, जिसे Meta Superintelligence Labs द्वारा तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल बोलकर किया जा सकता है। इसमें एक्शन बटन दिया गया है। इससे मेटा एआई को एक्सेस किया जा सकता है। कॉलिंग और मीडिया प्लेबैक के लिए ओपन-इयर स्पीकर दिया गया है। इसके साथ एडवांस माइक्रोफोन भी मिलता है। news और पढें: FIFA World Cup 2026: Instagram, Facebook और WhatsApp को मिले फुटबॉल थीम फीचर्स

इस स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा लगा है, जिससे शानदार फोटो क्लिक करने के साथ वीडियो शूट की जा सकती है। इसकी बैटरी भी कमाल की है। कंपनी की मानें, तो इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 8 घंटे तक काम करती है।

जल्द मिलेंगे ये फीचर्स

टेक कंपनी मेटा ने अपने लेटेस्ट स्मार्ट ग्लासेस में आने वाले फीचर्स का भी ऐलान किया है। इस स्मार्ट ग्लासेस में Dynamic Photo नाम का एक फीचर मिलेगा। इसकी खासियत है कि यह खुद-ब-खुद कई तस्वीरें कैप्चर करेगा और उनमें से सबसे अच्छी फोटो चुनने में मदद करेगा।

ग्लासेस में पैदल चलने वालों को रास्ता बताने वाले नेविगेशन फीचर भी लाया जाने वाला है। इसके अलावा, लाइव ट्रांसलेशन सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें हिंदी, जापानी, कोरियाई और मंदारिन चीनी समेत 14 नई भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा।

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कितनी है कीमत ?

Meta Glasses अमेरिका में अवेलेबल है। इसकी कीमत 299 डॉलर यानी 28,315 रुपये से शुरू होती है। फिलहाल, इस ग्लासेस की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ग्लासेस की भारत में लॉन्चिंग को लेकर घोषणा की जा सकती है।