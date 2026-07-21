comscore
ENG

Dell ने भारत में लॉन्च किए 3 नए Gaming Laptop, Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड और Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर से है लैस

डेल ने अपने तीन नए प्रीमियम एलियनवेयर गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। ये लेटेस्ट Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर और Nvidia RTX 50 Series ग्राफिक्स कार्ड से लैस है...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 21, 2026, 08:17 PM (IST)

Dell Alienware laptops

photo icon Dell Alienware laptops

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Dell ने भारतीय में अपने तीन नए प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप Alienware 16X Aurora, Alienware 16 Area-51 और Alienware 18 Area-51 लॉन्च कर दिए हैं। ये लैपटॉप सबसे पहले CES 2026 में पेश किए गए थे और अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी ने इन लैपटॉप्स को खासतौर पर गेमर्स और हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए डिजाइन किया है। इनमें लेटेस्ट Intel Core Ultra Plus और Intel Core Ultra 290HX Plus प्रोसेसर के साथ Nvidia GeForce RTX 50 Series ग्राफिक्स कार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा Alienware Cryo-Tech सिस्टम, Cryo-Chamber, AlienFX RGB Keyboard, Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कीमत की बात करें तो…

  • Alienware 16X Aurora की शुरुआती कीमत 2,62,990 रुपये है।
  • Alienware 16 Area-51 की शुरुआती कीमत 3,97,960 रुपये है।
  • Alienware 18 Area-51 की शुरुआती कीमत 3,95,200 रुपये रखी गई है।

ये लैपटॉप Dell की वेबसाइट, Dell Exclusive Stores, रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदे जा सकते हैं।

Alienware 16X Aurora में क्या खास मिलेगा?

इस लैपटॉप में 16 इंच की WQXGA OLED डिस्प्ले दी गई है। जो 240Hz रिफ्रेश रेट, 0.2ms रिस्पॉन्स टाइम और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। लैपटॉप में हीट को कंट्रोल करने के लिए Alienware Cryo-Tech Cooling और Cryo-Chamber दिया गया है। गेमिंग के दौरान फैन की आवाज कम करने के लिए इसमें Stealth Mode भी मिलता है, जिसे F7 बटन दबाकर ऑन किया जा सकता है। यह लैपटॉप Intel Core Ultra Plus प्रोसेसर और Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU तक के ऑप्शन के साथ आता है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

टॉप मॉडल में Intel Core Ultra 9 275HX और 290HX Plus प्रोसेसर मिलता है। इसमें 64GB तक RAM और 4TB तक SSD स्टोरेज का सपोर्ट है। वीडियो कॉल के लिए Full HD HDR Webcam, Windows Hello, डुअल माइक्रोफोन और Dolby Audio का सपोर्ट मिलता है। लैपटॉप Windows 11 पर चलता है और इसमें Alienware Command Center 6 दिया गया है, जिससे RGB लाइटिंग और गेम लाइब्रेरी को मैनेज किया जा सकता है। इसमें 96Wh बैटरी, 180W या 280W चार्जर, Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है। इसका वजन लगभग 2.66 किलोग्राम है।

Alienware 16 Area-51 और Alienware 18 Area-51 के फीचर्स

  • Dell के Alienware 16 Area-51 में 16 इंच की WQXGA Anti-Glare OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 240Hz रिफ्रेश रेट और 0.2ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है।
  • Alienware 18 Area-51 में 18 इंच की WQXGA डिस्प्ले दी गई है, जो 300Hz तक रिफ्रेश रेट और 3ms रिस्पॉन्स टाइम सपोर्ट करती है।
  • कंपनी का दावा है कि Alienware 16 Area-51 का Total Performance Power (TPP) 240W तक और Alienware 18 Area-51 का 280W तक पहुंच सकता है।
  • दोनों लैपटॉप Intel Core Ultra 290HX Plus प्रोसेसर और Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU तक के विकल्प के साथ आते हैं।
  • इनमें 64GB DDR5 RAM और 2TB SSD स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। दोनों मॉडल Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 के साथ आते हैं।
  • Alienware 16 Area-51 और Alienware 18 Area-51 दोनों में 96Wh बैटरी दी गई है और इनके साथ 360W GaN Power Adapter मिलता है।
  • Alienware 18 Area-51 का वजन 4.34 किलोग्राम तक है।
  • Alienware 16 Area-51 का वजन 3.4 किलोग्राम तक है।
  • दोनों लैपटॉप्स में बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर, लेटेस्ट RTX 50 Series GPU और एडवांस कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
  • ऐसे में ये लैपटॉप खासतौर पर प्रोफेशनल गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, 3D डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और AI से जुड़े हैवी काम करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।