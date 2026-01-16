MediaTek ने लॉन्च किए Dimensity 9500s और Dimensity 8500 चिपसेट, Snapdragon 8 Gen 5 को मिलेगी कड़ी टक्कर

MediaTek ने मोबाइल प्रोसेसर की दुनिया में बड़ा ऐलान करते हुए अपने दो नए चिपसेट Dimensity 9500s और Dimensity 8500 को पेश किया है। Dimensity 9500s को कंपनी ने फ्लैगशिप सेगमेंट में उतारा है, जो सीधे तौर पर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 को टक्कर देगा। वहीं Dimensity 8500 एक पावरफुल मिड-रेंज चिपसेट है, जिसे बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि दोनों ही चिपसेट में MediaTek का नया NPU दिया गया है, जो जेनरेटिव AI और एजेंटिक AI जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आने वाले स्मार्टफोन्स में AI फीचर्स पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज होंगे। और पढें: Infinix Note Edge फोन MediaTek Dimensity 7100 चिप के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री, लॉन्च डेट कंफर्म

Dimensity 9500s के CPU और GPU में क्या है खासियत?

Dimensity 9500s एक 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना फ्लैगशिप चिपसेट है, जिसमें 'All Big Core' CPU आर्किटेक्चर दिया गया है। इसमें 1 Cortex-X925 Ultra Core (3.73GHz), 3 Cortex-X4 Core और 4 Cortex-A720 Core शामिल हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Immortalis-G925 GPU दिया गया है, जो एडवांस रे-ट्रेसिंग और लेटेस्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। MediaTek का दावा है कि यह चिपसेट हाई-एंड गेमिंग और हैवी टास्क्स में शानदार परफॉर्मेंस देगा। कैमरा और वीडियो के शौकीनों के लिए इसमें Imagiq इमेज प्रोसेसर दिया गया है, जो 8K 60fps Dolby Vision HDR वीडियो रिकॉर्डिंग और रियल-टाइम मोशन ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है।

Dimensity 9500s में कनेक्टिविटी और डिस्प्ले फीचर्स क्या हैं?

कनेक्टिविटी और डिस्प्ले के मामले में भी Dimensity 9500s काफी दमदार है। यह WQHD+ डिस्प्ले को 180Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है और 320 मेगापिक्सल तक के कैमरा सेंसर के साथ काम कर सकता है। इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, डुअल-सिम 5G और NavIC समेत सभी बड़े सैटेलाइट सिस्टम्स का सपोर्ट मिलता है। बैटरी बचाने के लिए इसमें MediaTek UltraSave 4.0 पावर सेविंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे फ्लैगशिप फोन में भी बेहतर बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है।

Dimensity 8500 मिड-रेंज चिपसेट में क्या हैं खूबियां?

वहीं Dimensity 8500 को मिड-रेंज सेगमेंट के लिए पेश किया गया है लेकिन इसकी खूबियां किसी फ्लैगशिप से कम नहीं हैं। यह 4nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 8 Cortex-A725 कोर (3.4GHz तक) दिए गए हैं। Mali-G720 GPU के साथ यह पिछले चिपसेट की तुलना में 25% बेहतर परफॉर्मेंस और 20% कम पावर कंजप्शन का दावा करता है। यह चिपसेट 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग, 320MP कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाली WQHD+ डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें 8th Gen MediaTek NPU 880 दिया गया है, जो AI-Powered फीचर्स को और मजबूत बनाता है।