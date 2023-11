MediaTek ने लॉन्च किया तगड़ा Dimensity 9300 प्रोसेसर, SD 8 Gen 3 को टक्कर

MediaTek ने अपना फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर Dimensity 9300 पेश किया है। यह मोबाइल प्रोसेसर कई मायनों में Qualcomm के हाल में लॉन्च हुए तगड़े प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 3 को टक्कर देगा। यह प्रोसेसर पिछले साल आए Dimensity 9200 और Dimensity 9200+ का अपग्रेडेड मोबाइल प्लेटफॉर्म है। यह TSMC 4nm प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। पिछले मॉडल के मुकाबले यह 15 से 40 प्रतिशत तक बेहतर काम करेगा। कई स्मार्टफोन ब्रांड इस प्रोसेसर के साथ अपने मिड प्रीमियम सेगमेंट में स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इस प्रोसेसर के फीचर्स के बारे में…

मीडियाटेक का यह फ्लैगशिप प्रोसेसर TSMC थर्ड जेनरेशन 4nm प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें प्राइम Cortex X4 Core पर 3.25 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है। सिंगल और मल्टी-कोर में इसकी प्रोसेसिंग में 15 से 40 प्रतिशत तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यह प्रोसेसर G720 GPU के साथ आता है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 46 प्रतिशत तक बेहतर हार्डवेयर परफॉर्मेंस देता है। इसमें स्पेशल रे ट्रेसिंग इंजन दिया गया है। साथ ही, यह वेरिएबल रेट पर रेंडरिंग टेक्नोलॉजी से लेस है।

