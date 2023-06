माधव सेठ ने Realme को कहा 'अलविदा', Farewell नोट में लिखी दिल की बात

Madhav Sheth ने Realme कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी आज खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ऑफिशियल कर दी है। इससे पहले मार्च महीने में जानकारी मिली थी कि माधव सेठ ने रियलमी इंडिया हेड पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्हें कंपनी के बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ग्लोबल का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, हाल ही में कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि माधव सेठ जल्द ही Honor कंपनी को जॉइन कर सकते हैं। जुलाई के अंत तक यह कंपनी भारत में वापसी करके अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकती है।

Madhav Sheth ने आज 14 जून 2023 को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। इस नोट में उन्होंने जानकारी दी है कि वह 5 साल लंबे सफर के बाद अब Realme को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने अपने नोट में लिखा, “गुडबायल काफी निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जब-तक हम दोबारा नहीं मिलते तब-तक दुनिया बहुत छोटी है। अभी के लिए अलविदा, लेकिन हमारे रास्ते जल्द ही फिर से मिलेंगे।”

Goodbye can be disheartening, but world is too small until we meet again.

Farewell for now, but our paths may cross again soon, and that’s something to look forward to building a better and bigger me. #Goodbye #UntilWeMeetAgain pic.twitter.com/sXSG06DFIR

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) June 14, 2023