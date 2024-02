Lava कंपनी भारतीय मार्केट में जल्द ही नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो इस फोन को Lava Blaze Curve 5G नाम के साथ पेश किया जा सकता है। कंपनी ने नए स्मार्टफोन लॉन्च को टीज करना भी शुरू कर दिया है। टीजर पोस्टर के जरिए रिवील कर दिया गया है कि कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसके अलावा, एक अन्य टिप्सटर ने फोन की लॉन्च टाइमलाइन और प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी है।

Lava Mobiles ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए नए स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। कंपनी ने अभी फोन को Coming Soon टैग के साथ टीज किया है। फिलहाल लॉन्च डेट रिवील नहीं की गई है। ट्विट में एक टीजर पोस्टर भी शेयर किया गया है। इस पोस्टर में जानकारी मिली है कि यह फोन कर्व्ड डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा।

[Exclusive] This is your first look at the Lava Blaze Curve.

– Can confirm that the device will launch in the first week of March

– 120Hz curved AMOLED

– 64MP triple rear camera setup (Sony Sensor)

Will share more details ASAP.#Lava #LavaBlazeCurve pic.twitter.com/TKMEIFu6dn

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 20, 2024