Lava Yuva 3 कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। आज यानी 7 फरवरी को इस स्मार्टफोन की पहली सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon India पर शुरू होने वाली है। सेल के दौरान डिवाइस पर शानदार ऑफर व डील दी जाएंगी। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो यह मोबाइल फोन AI कैमरे के साथ आता है। इसमें एचडी डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा डिवाइस में 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वर्चुअल रैम मिलती है।

लावा यूवा 3 की पहली सेल अमेजन इंडिया पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस स्मार्टफोन के 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,799 रुपये है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 7,299 रुपये में मिलेगा। इस पर बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ सस्ती ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर दिया जाएगा।

Gear up for the launch of Yuva 3!

Sale goes live on 7th Feb, 12 PM!

Starting: ₹6,799/-

✅ 64/128GB UFS 2.2 ROM

✅ 4GB RAM + 4GB Virtual RAM

✅ 18W Fast Charging & 5000mAh Battery

